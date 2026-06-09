Venezuela avanza en renegociación de contrato hidroeléctrico clave

La empresa energética Impsa ha avanzado en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela, que podrían añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación a partir de los próximos meses, dijo a Reuters el presidente de la empresa, Jorge Salcedo.

Un contrato firmado por Impsa -originalmente una empresa estatal argentina, ahora propiedad del consorcio Fondo de Adquisiciones Industriales (IAF), con sede en Estados Unidos- y la empresa eléctrica venezolana Corpoelec hace más de una década no se ha ejecutado debido a problemas de pago y sanciones estadounidenses.

El acuerdo, respaldado por bancos como CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, dejó equipos fabricados por Impsa almacenados en la provincia argentina de Mendoza.

En virtud de una licencia estadounidense otorgada este año, Impsa está tramitando la firma de un anexo con Corpoelec para la exportación e instalación de turbinas y equipos, lo que permitiría inaugurar dos unidades de generación parte del proyecto hidroeléctrico Tocoma y rehabilitar tres unidades separadas del proyecto Macagua, ambas en la región sur.

"Estamos buscando llegar a un acuerdo definitivo de fases de entrega de estas unidades y de pagos, etc. Y estamos 90% ya acordada la parte técnica y financiera", dijo Salcedo en una entrevista.