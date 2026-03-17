Querétaro captó ocho inversiones por 3,500 millones de pesos en el primer bimestre

Querétaro, Qro. Durante el primer bimestre del 2026 se concretaron ocho proyectos de inversión privada por 3,500 millones de pesos y representarán la creación de 1,000 empleos, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

En comparación con el bimestre enero-febrero del 2025, este año se concretó una inversión más, puntualizó el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero.

“Vamos bien, en materia de inversión llevamos un proyecto más que el año pasado, a la misma fecha, llevamos como 3,500 millones de pesos invertidos y como 1,000 empleos generados a próximamente”, informó.

La mayoría son inversiones para la industria automotriz; es un sector con amplia presencia en el estado, participa sobre todo en la producción de autopartes y de sistemas automotrices.

Entre estos proyectos hay capitales tanto nacionales como extranjeros; de los ocho proyectos, alrededor de seis son inversiones extranjeras, principalmente europeas.

De acuerdo con el secretario estatal, en los primeros meses del 2026 no se ha frenado el apetito de la inversión. La expectativa es que los avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aporten más optimismo.

“Al contrario, yo creo que mientras más avance la revisión del tratado de libre comercio y se vayan consolidando los acuerdos, mayores posibilidades va a tener México para seguir produciendo. Es una señal positiva que siga habiendo inversiones”, mencionó.

En paralelo a las expectativas de inversión, el secretario estatal reconoció que hay preocupación por la caída en los registros patronales, lo que merma las cifras del empleo formal.

No obstante, habló de las fortalezas del mercado laboral del estado: la tasa de formalidad laboral es la tercera más elevada en el país, entre otros indicadores como una baja tasa de subocupación, enlistó.

“Obviamente lo único que nos preocupa es la caída en el número de patrones, el año pasado se perdieron en Querétaro particularmente cerca de 300 y eso es lo que nos llama la atención, nos preocupa que se estén perdiendo patrones y eso incide en el empleo formal, sin embargo, Querétaro es de los estados con mayor formalidad laboral”, expresó.

En el 2025 se concretaron 53 proyectos de inversión en el estado, por 30,000 millones de pesos; representaron 10,224 empleos nuevos, principalmente en las industrias automotriz, alimentos y bebidas, tecnologías de la información y servicios, etcétera, con base en los registros de la secretaría.