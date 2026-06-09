Crudo en su menor nivel de junio, ante menor demanda mundial

El precio de los principales referenciales del crudo retrocedieron en la jornada de este martes y anotaron su menor nivel en lo que va de junio, debido a un aumento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a señales de una demanda global mucho más débil, especialmente desde China.

Sin embargo, tras darse a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el ataque de Irán, los precios del crudo se recuperaban en las cotizaciones de Asia.

Los futuros del crudo Brent retrocedieron 2.97%, o 2.8 dólares, a 91.45 dólares por barril y el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 3.40%, o 3.10 dólares, a 88.20 dólares por barril. La mezcla mexicana de exportación cayó 3.53%, o 3.17 dólares, a 86.51 dólares.

Con dichos resultados, los referenciales WTI y Brent registraron su menor nivel del presente mes, mientras que la mezcla mexicana desde el 17 de abril, cuando finalizó en 84.25 dólares.

A las 20:00 horas de la Ciudad de México los futuros del Brent para entrega en agosto avanzaban 1.10% en 92.46 dólares y el WTI para entrega en julio subían 0.95% en 89.04 dólares

Durante la sesión se elevó la aversión al riesgo asociada a la guerra en Medio Oriente, luego de que Donald Trump señaló en su red social que Irán derribó un helicóptero estadounidense, por lo que era necesario responder.

“Hay mayores tensiones entre Estados Unidos e Irán. La sesión inició con optimismo después de que Irán e Israel acordaron reducir los ataques mutuos, llevando momentáneamente al Brent por debajo de 90 dólares por barril. Sin embargo, el sentimiento se deterioró cuando Donald Trump señaló que Estados Unidos debía responder al ataque de Irán contra un helicóptero estadounidense, reduciendo las expectativas de una pronta resolución”, escribieron analistas de Banorte.

“En términos geopolíticos, volvieron a prenderse las alarmas luego de los comentarios del presidente Trump sobre cómo Washington tenía que responder en represalia a los ataques de Irán a un helicóptero estadounidense, diluyendo las esperanzas por una resolución duradera del conflicto”, detallaron analistas de Bx+.

Menor producción

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) proyectó que la guerra con Irán reduciría la producción mundial de petróleo a un promedio de 99 millones de barriles diarios (bpd) en 2026, frente al récord de 106.1 millones de bpd alcanzado en 2025.

La EIA también pronosticó que la demanda mundial de crudo caería a 102.9 millones de bpd en 2026, desde el récord de 104 millones de bpd en 2025. Indicó que los países extraerían de sus reservas los barriles que necesitaran, reduciendo así los inventarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a mínimo desde al menos 2003, año en que comenzó a recopilar datos la EIA.

Se mantendrá cerca de los 100 dólares

Los analistas de Barclays, institución financiera británica, proyectaron el precio del petróleo Brent del mar del Norte para 2026 y 2027, situándolos en 100 y 88 dólares por barril, respectivamente.

De acuerdo con un estudio, dichas cifras se basan en la expectativa de que el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz se normalice a finales de junio, advirtiendo que cualquier retraso elevaría los costos significativamente.