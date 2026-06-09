Confianza de pequeñas empresas estadounidenses se redujo el mes pasado

La confianza de las pequeñas empresas estadounidenses se redujo en mayo y el porcentaje de propietarios que planean subir los precios en los próximos tres meses alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años, lo que sugiere que la inflación podría mantenerse elevada durante algún tiempo.

La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés) informó que su Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas bajó 0.6 puntos en mayo, a 95.3 puntos situándose muy por debajo de su media de 52 años, que es de 98 puntos.

El índice de incertidumbre de la encuesta subió tres puntos hasta situarse en 91 puntos. Se encuentra muy por encima de su media histórica de 68 puntos.

“La incertidumbre es el enemigo del crecimiento y la inversión, y actualmente es elevada”, afirmó la NFIB en un comunicado. “Gran parte de ello está relacionado con la guerra de Irán y su impacto en el suministro mundial de petróleo y otras materias primas; cuanto antes se resuelva, más rápido se restablecerá cierta ‘normalidad’”.

La guerra entre Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán, que ya entra en su cuarto mes, ha disparado los precios de la energía y otros productos que se transportan a través del estrecho de Ormuz, avivando la inflación.

Se espera que el gobierno de EU informe hoy que el índice de precios al consumo (IPC) se disparó 4.2% en términos anuales en mayo, según predijo una encuesta de Reuters a economistas, lo que supondría el mayor aumento desde abril del 2023. El IPC subió 3.8% en abril.

La encuesta de la NFIB reveló que el porcentaje de pequeñas empresas que tienen previsto subir los precios en los próximos tres meses se disparó siete puntos, a 34%, la cifra más alta desde julio del 2022. Alrededor de 36% de los propietarios respondió que subió los precios, el porcentaje más alto desde marzo del 2023.

Los aumentos de precios reales se situaron “muy por encima de la media histórica de 13% neto”, señaló la NFIB. La inflación se situó como el segundo problema más importante al que se enfrentan las pequeñas empresas.

La NFIB informó que su Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas bajó 0.6 puntos en mayo, a 95.3 puntos situándose muy por debajo de su media de 52 años, que es de 98 puntos.