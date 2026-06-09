Nuevos bancos digitales: así están sus números ya incorporados al sistema

Al sistema bancario mexicano se han sumado recientemente cuatro bancos provenientes completamente del ecosistema digital (o fintech).

Se trata de Openbank México de Santander, que inició operaciones en febrero del 2025; Revolut Bank, que arrancó en enero del 2026; Hey Banco que inició apenas en febrero de este año como tal, aunque ya funcionaba como el brazo digital de Banregio; y Banco Plata, que comenzó operaciones como banco apenas en marzo pasado.

Con ello, suman ya 53 instituciones de banca múltiple operando en el país.

El 0.4% de los activos

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de abril del 2026 (con base en sus números reportados al regulador bajo esta figura), los activos de estos cuatro bancos digitales sumaban 72,556 millones de pesos, 0.46% del total del sistema.

Openbank México acumulaba 24,833 millones de pesos en activos, que representó 0.16%; mientras que Banco Plata tenía más de 24,260 millones, el 0.15 por ciento.

En tanto, Hey Banco contó con 15,733 millones en activos (0.10%) y Revolut Bank México, 7,727 millones, 0.05 por ciento.

Entre los bancos digitales que se han sumado al sistema, también se encuentra Bineo, que era propiedad de Banorte pero que el año pasado vendió a Klar, operación que sigue en proceso, y por lo tanto los números de esta entidad se encuentran en pausa.

Cartera y captación

Los cuatro bancos digitales muestran avances en materia de crédito, pero más en captación.

La información de la CNBV precisa que, a abril pasado, la cartera de crédito total de estos cuatro bancos, rebasó los 25,500 millones de pesos, lo que representó apenas 0.31% del total del sistema.

Por institución, Openbank tenía un portafolio de 389 millones de pesos; Plata de 14,353 millones –hay que recordar que desde que inició operaciones, sin ser banco, su negocio principal fue la colocación de tarjetas de crédito–; Hey de 10,736 millones y Revolut, apenas 84 millones.

En cuanto a la captación de recursos, estos cuatro bancos sumaban 54,850 millones de pesos al cuarto mes del 2026, 0.57% del total.

Openbank lideraba entre estos cuatro con un monto de 19,981 millones de pesos en captación; seguido de Plata con 16,860 millones; Hey con 12,911 millones y Revolut con 5,098 millones.

Cabe destacar que uno de los principales motivos para que este tipo de instituciones busquen la figura de banca múltiple, es justo poder captar recursos del público, mismos que están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En lo referente a la morosidad, de acuerdo con la información de la CNBV, en Openbank era de 10.1% a abril pasado; en Plata de 6.03%, en Hey de 1.56% y en Revolut de 0.01 por ciento.

Con pérdidas, pero esperadas

Los nuevos bancos tecnológicos que se han sumado al sistema en los últimos meses (salvo Hey), se han dicho conscientes de que en los primeros años de operación tendrán resultados negativos, algo que es de esperarse.

Así, Openbank México, a poco más de un año de operaciones, muestra un resultado negativo de 769 millones de pesos a abril pasado; mientras que Plata (con apenas tres meses de operación como banco), tiene una pérdida de 624 millones; Revolut (con medio años de operaciones) de 218 millones; y Hey es el único que registra una utilidad positiva de 85 millones de pesos, lo que se explica porque desde hace algunos años ya operaba como el brazo digital de Banregio.