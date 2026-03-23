Desarrollo de proveeduría local, objetivo para la industria automotriz de Querétaro

Querétaro, Qro. El fortalecimiento de la proveeduría local es uno de los objetivos constantes en la industria automotriz del estado, destacó el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Raúl Lizarriturri Martínez.

Para el sector es una labor reiterada, para identificar proveeduría que incluso todavía no se tiene en el país; es uno de los temas que abordan tanto con empresas como con dependencias estatales y federales.

“Uno de los grandes pilares del clúster, siempre ha sido cómo desarrollar la proveeduría local o regional y vamos a seguir trabajando en eso. Todas las semanas nos reunimos con proveedores. (…) Vamos a seguir trabajando porque siga creciendo la proveeduría local. (...) Son las pláticas que tenemos con la secretaría de desarrollo y también con el gobierno federal, de cómo poder apoyar a esas empresas en lo que no tenemos (de) proveeduría actualmente”, expresó.

En este sentido, habló de la pertinencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobre todo ante la integración comercial que existe en la región.

Por tanto, destacó la participación de México como el principal socio comercial de Estados Unidos; por lo que confió en que el país y, en particular el estado, sigan siendo un punto de atracción para las inversiones en la industria.

“El acuerdo nos conviene a los tres países, siempre hemos estado juntos, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, seguiremos siéndolo, entonces, México seguirá siendo un gran objetivo de inversión y Querétaro mucho más, dentro de México”, expresó.

El presidente del clúster agregó que los proyectos en la industria se mantienen, aunque reconoció que algunas empresas son cautelosas en su toma de decisiones y están a la espera de los acuerdos que surjan con la revisión del tratado.

Respecto a la participación que tiene la industria en el mercado laboral, destacó que en el 2025 los indicadores fueron variables, pues algunas empresas anunciaron cierres, como es el caso de Michelin que programó el cierre de su planta en el estado. Sin embargo, confió en que el empleo en el sector se mantenga y crezca.

A nivel estatal el valor de producción de la industria de autopartes ascendió a 9,327 millones de dólares en el 2025, se contrajo 2.8% respecto al 2024, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Con ese valor, contribuyó con 7.8% de la producción nacional, manteniéndose como el quinto productor de autopartes, estuvo por debajo de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua.