Soriana se suma a reconfiguración de Sofipos y acelera reto regulatorio

La incursión de Soriana en el sector financiero anticipa una nueva etapa de reconfiguración para las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), un segmento que en los últimos años ha cambiado con la entrada de jugadores tecnológicos como Stori y Nu, así como con la transición de este último, Finsus y otros participantes hacia modelos bancarios.

La estrategia, detallada en su informe anual hace un par de semanas, se da en un sector con 36 entidades en operación y que ha dejado de estar concentrado únicamente en intermediarios financieros tradicionales.

Pedro Leyva Lizárraga, especialista en regulación financiera y exdirectivo de la Sofipo Ictineo, explicó que aunque la regulación contempla sistemas automatizados, controles internos y bases operativas para las entidades del sector, el marco requiere una actualización que incorpore con mayor claridad la evolución tecnológica y la diversidad de modelos de negocio que operan bajo esta figura.

“La última actualización relevante en materia tecnológica ya no corresponde plenamente con la realidad operativa actual del sector financiero. Por ello, uno de los principales retos está tanto en la capacidad del regulador para supervisar estos modelos, como en la adaptación de empresas no reguladas que buscan incorporarse al sector Sofipo”, señaló Leyva Lizárraga.

Es así que Soriana anticipó en su informe anual que este año se enfocará en el lanzamiento de nuevos productos de débito y en su transformación hacia una Sofipo, lo que ampliará su propuesta de valor y fortalecerá su competitividad frente al mercado.

Hasta el momento, la cadena de supermercados opera Servicios Financieros Falabella Soriana, especializada en tarjeta de crédito, con una cartera total de más de 6,800 millones de pesos y como el noveno emisor más grande de tarjetas de crédito del país.

A la par de los retos para los nuevos participantes, el especialista agregó que el regulador también enfrenta el desafío de fortalecer sus capacidades tecnológicas y operativas para supervisar un sector más diverso, en el que conviven entidades tradicionales, fintech, retailers y compañías que utilizan a las Sofipos como etapa previa a una eventual licencia bancaria.