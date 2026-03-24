Demanda de perfiles operativos eleva la expectativa de contratación en Querétaro

Las expectativas de contratación en la región centro son más optimistas para el segundo trimestre del año, sobre todo en Querétaro se observa una mayor demanda de trabajadores de perfil operativo o técnico.

A diferencia de otras regiones, se aprecia un mayor volumen de empleos físicos y menos de posiciones administrativas o corporativas, analizó la directora de Operaciones de Manpower Group México, Beatriz Robles.

“En nuestra experiencia en la compañía, en la región centro, en Querétaro en específico seguimos viendo, a diferencia de otras regiones, la creación de empleo en volumen, estamos viendo una creación de empleo interesante para posiciones blue collar (cuello azul/ trabajos operativos), no tantas posiciones white collar (cuello blanco/ profesionales o administrativos) como nos gustaría estar viendo en el estado, pero sí un volumen importante de posiciones blue collar”, expresó.

De acuerdo con las encuestas de la consultora, para el trimestre abril-junio el centro de México reporta una Tendencia Neta del Empleo (TNE) de 37%, es la diferencia entre los porcentajes de las empresas que prevén aumentar sus plantillas y las que prevén reducirlas.

El indicador regional es 15 puntos porcentuales mayor al primer trimestre del 2026 (22%) y seis puntos por encima del segundo trimestre del 2025 (31 por ciento).

Entre las siete regiones que considera el estudio, el centro del país muestra la segunda expectativa más baja, solamente lo supera el norte con una Tendencia Neta del Empleo de 11% para el segundo cuarto del 2026.

Las regiones noreste y occidente coinciden con una tendencia de 49%, en el sureste es de 42%, en la zona de Ciudad de México es de 40%, en el noroeste de 40%, en el centro de 37% y en el norte 11%; en esta última región, señaló, se observa una relación directa con las maquiladoras afectadas por las políticas arancelarias de Estados Unidos.

A nivel nacional la Tendencia Neta del Empleo es de 41%, es 17 puntos porcentuales más positiva que en el trimestre anterior y ocho puntos más que en el mismo periodo del año anterior.

Los sectores que prevén mayores niveles de contratación son las industrias de la construcción, bienes y servicios; al contrario, se ve más pesimismo en la industria automotriz, debido a los efectos arancelarios.

Mundial detonará empleo temporal

En el rubro de hospitalidad aumentan las expectativas de empleo por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que compartirán sede Canadá, Estados Unidos y México.

“Sin duda alguna, pensar que eventos gigantes como el mundial generan impactos importantes en sectores vinculados con el turismo, con el servicio, con la logística, esos impactos son estacionales”, expuso.

La especialista explicó que el mundial por sí mismo no transformará la dinámica laboral, al tratarse de empleos temporales para responder a la demanda de servicios que generará el evento deportivo en el país.