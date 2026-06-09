Exportaciones de calzado superan los 1,000 millones de dólares

La industria del calzado y la piel en Guanajuato cerró el 2025 con exportaciones por 1,094 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 4.1% anual, de acuerdo con cifras de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) de Guanajuato.

En el sector moda, la entidad cuenta con 23 municipios exportadores y un total de 781 empresas que venden sus productos al extranjero. León, considerado el corazón zapatero de México, encabezó la lista con 915 millones de dólares exportados en el año 2025.

Del total de exportaciones anuales de piel y calzado, 40% se realizó por microempresas, seguido de medianas empresas con 29.1%, pequeñas empresas con 19.6%, y 11.3% para grandes empresas. Una de las estrategias del gobierno estatal es impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y acercarlas a nuevos mercados.

La propietaria de la marca de calzado que lleva su nombre, Mónica Márquez, platicó en entrevista que el mercado internacional ha respondido de manera favorable al calzado artesanal mexicano “en nuestra tienda en la Roma Norte” en la Ciudad de México, “70% de nuestras clientas son extranjeras”.

“No nada más se hace una compra directa, hay un seguimiento de compra ya en su lugar de origen y nos siguen comprando o pidiendo desde su país. Ya nos ha pasado que están en Canadá o en Australia y piden, el factor diferenciador es la transparencia en el proceso productivo, les encanta toda la parte artesanal”, detalló.

Su marca fue una de las que participó con la Cofoce para poder exportar, “fue muy bueno porque sí nos dieron apoyos en asesoría y para poder participar en ferias. Ya estamos por concluir esos trámites” para incursionar en Texas.