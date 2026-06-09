S&P 500 y Nasdaq caen tras venta masiva de tecnológicas

Los principales índices estadounidenses cerraron con resultados mixtos el martes. El S&P 500 y el Nasdaq cayendo tras desvanecerse el repunte de acciones tecnológicas observado el lunes, mientras que la tregua armada en Medio Oriente se tambalea.

El Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, cayó 0.97% en 25,678.82 puntos y el S&P 500 descendió 0.26% a 7,386.44 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.17% a 50,870.94 enteros.

“El nerviosismo fue el sentimiento más determinante de la jornada. Un escalamiento en las tensiones en Medio Oriente, aunado a la ansiedad relacionada con las acciones tecnológicas, hicieron que los índices accionarios estadounidenses terminaran de forma mixta”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Bx+ en una nota.

El presidente estadounidense Donald Trump escribió en redes sociales que Irán derribó un helicóptero Apache estadounidense que patrullaba el Estrecho de Ormuz y prometió responder, lo que aumentó las dudas sobre las perspectivas de una tregua en la guerra.

El índice de volatilidad (VIX), conocido como índice del miedo de Wall Street, avanzó 5.02% a 19.87 puntos; durante la sesión alcanzó su nivel más alto desde inicios de abril.

Nueve de los 11 índices sectoriales que componen al S&P 500 finalizaron al alza. El sector de bienes raíces lideró las ganancias (2.13%).

Las pérdidas estuvieron lideradas por el sector de tecnología de la información (-1.82%). El índice de semiconductores de Filadelfia llegó a desplomarse cerca de 9% en la jornada, aunque moderó su descenso y cerró con una baja de 1.93 por ciento.

BMV y BIVA suman quinta baja

En México las bolsas anotaron cinco sesiones a la baja, su peor racha en lo que va de 2026.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, perdió 0.37% a 65,409.48 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.36% a 1,315.41 unidades.

El mercado incorporó que la inflación local de mayo presentó un incremento anual debajo de lo previsto y se ubicó dentro del intervalo de Banco de México por primera ocasión en los últimos cuatro meses.

Al interior del IPC, que agrupa a las empresas más negociadas de la BMV, 23 de las 35 emisoras finalizaron las negociaciones a la baja.