Impacto económico por el Mundial en estados será limitado: Moody’s

Ciudad de México se prepara para la ceremonia de apertura de la Copa Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio, ante lo cual Moody’s estimó que el evento tendrá un impacto económico modesto para el país, “inferior al observado en otras Copas Mundiales de la FIFA celebradas en la historia reciente”, ya que sólo 13 de los 104 partidos se disputarán en el país.

La calificadora proyecta que México recibirá 768,000 visitantes (521,000 nacionales y 247,000 extranjeros), cifra que desciende a 674,000 visitantes en un escenario conservador; la estimación contrasta con los 5.5 millones estimados por la Secretaría de Turismo (Sectur).

Entre los factores que desincentivan una alta concurrencia están el precio de los boletos, tres veces superior al de Qatar 2022; la distancia entre las ciudades sede; la política migratoria restrictiva de Estados Unidos, país que albergará 78 de los 104 partidos; y que la mayoría de los partidos disputados en México no corresponde a selecciones que atraigan a flujos relevantes de aficionados.

Moody's Analytics estima que la Copa Mundial 2026 contribuirá con 0.13% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB de México). La derrama económica directa por turismo ascendería a 1,030 millones de dólares en el escenario base, beneficiando a hoteles, restaurantes, transporte, aeropuertos y entretenimiento.

Para las finanzas de estados y municipios anfitriones, el evento puede contribuir a un leve incremento en los ingresos propios, especialmente el impuesto sobre el hospedaje (ISH), “estimamos que el impacto transitorio del mayor consumo será marginal y cualquier impacto positivo se compensa por un incremento del gasto en seguridad”.

Calificación estable

Ciudad de México, Nuevo León y Zapopan (Jalisco) son emisores calificados por la agencia, sobre los que se estima mantendrán indicadores crediticios estables durante el 2026, ya que, pese a las obras de infraestructura, no se observó un incremento fuera del rango histórico en el gasto de capital estatal y municipal, ni en los niveles de endeudamiento.

Ciudad de México realizó un portafolio de obras de transporte y espacios públicos, las cuales se financiaron con una combinación de deuda de largo plazo, ingresos propios y transferencias federales, “aunque proyectamos que registre un modesto déficit financiero en el 2026, su indicador de deuda directa e indirecta será equivalente a 34.8% de los ingresos operativos, los cuales tendrán un superávit de 8.1% y un colchón de liquidez adecuado”.

En Nuevo León se realizaron obras de rehabilitación de espacios y movilidad con la construcción de dos nuevas líneas del sistema de transporte colectivo de Monterrey; financiadas con deuda pública estatal, ingresos propios, transferencias y otros recursos federales.

El gasto de capital en la entidad ha generado déficits recurrentes y una fuerte dependencia de deuda de corto plazo (8.6% de su deuda directa en el 2025), lo que seguirá siendo un reto crediticio en el 2026.

El Estadio Akron se localiza en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, y aunque el ayuntamiento invirtió en espacios públicos para la visualización del torneo, también ha mantenido un programa de infraestructura, por lo que la Copa Mundial no fue el detonante de las obras realizadas. Zapopan mantiene un fuerte perfil crediticio, con altos y recurrentes superávits operativos, un buen colchón de liquidez y un limitado nivel de apalancamiento; se estima que reportará un nivel de deuda equivalente a 6.2% de los ingresos operativos al cierre del 2026.

Sin cambios en el crédito bancario

En cuanto al crédito bancario, se espera un incremento en la cartera de consumo por el repunte del gasto en turismo, entretenimiento, transporte y comercio minorista asociado a la Copa Mundial 2026, aunque ese efecto será generalizado provendrá más del consumo interno que del turismo internacional, por lo cual su impacto será transitorio y concentrado en las tres ciudades sede.