Quintana Roo concentra el 64% del turismo de cruceros en México

Cancún, QRoo.- Quintana Roo se consolidó como el principal destino de cruceros del país al rebasar los 4.2 millones de cruceristas entre enero y julio, cifra que representa el 64% del total nacional.

De acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), el puerto de Cozumel recibió 795 arribos entre el 1 de enero y el 19 de julio, lo que significa un crecimiento del 8% respecto al mismo lapso de 2025. A esta actividad se suma Mahahual, que al cierre de junio acumuló un millón 299 mil 806 pasajeros.

En conjunto, ambos puertos superan los 4.2 millones de turistas marítimos. A nivel nacional se registraron 6.5 millones de cruceristas en el primer semestre, de modo que Quintana Roo aporta prácticamente dos de cada tres visitantes de este segmento.

El director de Apiqroo, Vagner Elbiorn Vega, calificó los resultados como “muy buenos y alentadores”. Señaló que, a diferencia del sector hotelero en temporada baja, el movimiento de cruceros mantiene una tendencia alcista.

Uno de los factores determinantes ha sido el clima favorable. “El año pasado en estas fechas sí había algunas tormentas tropicales y se desvían los cruceros, pero no en este año. Todos los programados han estado llegando a la isla”, explicó el funcionario.

Para el cierre de 2026 se proyectan 1,377 arribos solo en Cozumel, 77 más que los mil 300 del año anterior, lo que anticipa un ejercicio récord o muy cercano a esa marca.

En cuanto a la ocupación de los buques, en temporadas altas (Semana Santa, verano y diciembre) los barcos operan al 95-100% de su capacidad, mientras que en septiembre y octubre desciende a alrededor del 70%. Actualmente, en plena temporada de verano, arriban prácticamente llenos.

Continúan operando las principales navieras (Royal Caribbean, Carnival, Norwegian y Disney), con arribos ocasionales de embarcaciones nuevas en rutas inaugurales y mega-yates de lujo, como los de Ritz-Carlton.

Respecto al cobro estatal de cinco dólares por crucerista, los recursos se manejan a través de un fideicomiso administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. Por cada dólar aportado por el pasajero, el gobierno estatal aporta otro. Los fondos se destinan a obras en Cozumel y Mahahual, bajo un esquema de transparencia y acuerdos unánimes con las navieras.

El gasto promedio en tierra de los cruceristas que consumen en comercios locales oscila entre 30 y 40 dólares por persona, aunque una parte importante de los tours se paga anticipadamente a bordo.

Con estos resultados, Cozumel y Mahahual reafirman su papel como los principales motores del turismo de cruceros en México y proyectan un cierre de año sólido.