Corona, Modelo y Bodega Aurrera son las marcas mexicanas más valiosas

Corona Extra, Modelo Especial y Bodega Aurrera encabezan el ranking de las marcas mexicanas más valiosas de 2026, que juntas suman un valor de 27,400 millones de dólares, de acuerdo con el informe Brand Finance Mexico 50 2026.

Las tres marcas concentran poco más de una tercera parte del valor total de las 50 marcas mexicanas más valiosas, que este año alcanzaron un valor conjunto de 79,900 millones de dólares, monto que supone un crecimiento de 17% frente al ranking de 2025.

El crecimiento de las marcas mexicanas se presenta en un entorno favorecido por la reducción de tasas de interés por parte del Banco de México, el dinamismo de la inversión extranjera directa, cuyo flujo alcanzó 40,900 millones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2025.

Brand Finance es una consultora especializada en valuación y fortaleza de marcas. Con sede en Londres y presencia en más de 25 países, cada año evalúa 6,000 marcas, publica más de 100 informes por sector y país. Sus análisis incluyen encuestas en 41 países y 31 sectores.

A este entorno se suma el papel de México como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha incentivado la inversión en marcas y favorecido el desempeño de distintas industrias, particularmente la cervecera.

El reporte destaca el crecimiento de la industria cervecera, que incrementó 17% su valor de marca a 26,400 millones de dólares y concentró 33% del valor total del ranking Brand Finance Mexico 50 2026, con siete marcas incluidas.

La relevancia de esta industria se refleja en que Corona Extra, una marca de cerveza, encabeza el ranking general como la marca mexicana más valiosa, con un valor de 13,900 millones de dólares, tras registrar un crecimiento de 4% frente a 2025.

Su reconocimiento global y posicionamiento en el segmento premium respaldan su liderazgo, principalmente en Estados Unidos, donde se ha consolidado como una de las marcas de cerveza importada más reconocidas.

“Su desempeño también se beneficia de su oferta sin alcohol, alineada con un segmento en expansión que ha crecido 30% en los últimos cinco años”, indica el reporte.

Modelo Especial ocupa la segunda posición del ranking, con un valor de marca de 8,000 millones de dólares, luego de aumentar 14% frente al año anterior.

Su crecimiento está relacionado con el dinamismo que ganó desde que se convirtió en la cerveza más vendida en Estados Unidos en 2023, además de su expansión internacional con su reciente lanzamiento en el Reino Unido.

“En Estados Unidos, Modelo Especial reforzó su presencia mediante una mayor inversión en medios deportivos de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y alianzas con Inter Miami CF, Miami Freedom Park, Atlanta United y LAFC a través de su campaña ‘Cerveza for Fútbol’”, se lee en el informe.

Bodega Aurrera se ubica en el tercer lugar, con un valor de marca de 5,500 millones de dólares, después de registrar un crecimiento de 19% el año pasado.

La cadena de tiendas de autoservicio se ha beneficiado de un entorno de alta inflación, en el que los consumidores han buscado opciones de menor precio, así como de las inversiones continuas de Walmart de México y Centroamérica, que planea abrir más de 1,500 nuevas tiendas en América Latina entre 2025 y 2029.

Bodega Aurrera será uno de los principales motores de esta expansión.

Chedraui y OXXO, en el top 10

Dentro del listado de las 50 marcas mexicanas más valiosas de Brand Finance México 50 2026, el top 10 se completa con Claro, que ocupa la cuarta posición con un valor de marca de 5,000 millones de dólares, tras un crecimiento de 43 por ciento.

Le sigue Telcel en el quinto lugar, con 4,200 millones de dólares (+7%). En tanto, OXXO registró un crecimiento de 13% en su valor de marca, alcanzando los 3,500 millones de dólares, ubicándose en la sexta posición.

En el séptimo lugar aparece Banorte, con 2,600 millones de dólares (+7%). Por su parte, Chedraui aumentó 17% su valor de marca, a 2,600 millones de dólares, para ocupar el octavo lugar del ranking.

Don Julio fue una de las marcas con mayor crecimiento, al aumentar su valor 57%, alcanzando 2,500 millones de dólares, y colocarse en la novena posición.

Banamex, que debuta en el décimo lugar con un valor de marca de 2,400 millones de dólares, tras retomar su identidad histórica luego de su separación de Citi.

El ranking, además, destacó el avance de Inbursa, que registró el mayor crecimiento del año con un aumento de 78% en su valor de marca hasta 660 millones de dólares.

También se encuentra Grupo Bimbo que aumentó 38% su valor de marca, a 2,400 millones de dólares y avanzó seis posiciones frente a 2025 para ubicarse como la marca más fuerte de México, con 91.3 puntos en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI).

El resultado está respaldado por su red de distribución de casi cuatro millones de puntos de entrega diarios y una inversión de 2,000 millones de dólares en 2025 para modernización sustentable y expansión.

“Las marcas mexicanas están demostrando resiliencia, ambición y capacidad para competir dentro y fuera del país… Casos como Inbursa, Bimbo y Banamex muestran cómo la reinvención estratégica, la cercanía con el consumidor, la fortaleza de marca y el regreso a raíces históricas pueden impulsar el crecimiento en sectores clave como banca y alimentos”, expresó el presidente ejecutivo de Brand Finance Americas, Laurence Newell.

rrg