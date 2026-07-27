Comercios del centro de Puebla, prevén ventas del 25% en segundo semestre

Puebla, Pue. El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla señaló que quedaron atrás los años de ventas hasta del 150% en el segundo semestre, por vacaciones de verano y el regreso a clases; si llegan al 25% de ventas en ambas temporadas en el mismo periodo de este año, aseguró que es positivo.

No obstante, José Juan Ayala Vázquez, presidente del organismo, comentó que es difícil con ese porcentaje poder aspirar a generar más empleos en esta segunda mitad del presente año, ya que en el primer semestre no hubo la actividad comercial como esperaban.

Mencionó que antes de la pandemia sí llegaron a tener ventas superiores al 100% en el segundo semestre, cuando veían mayor actividad con las graduaciones escolares, vacaciones de verano y regreso a clases; sin embargo, desde el 2020, cayó la actividad de forma considerable.

Refirió que las ventas post-pandemia han llegado al 50%, pero “al menos en este 2026, no creemos superar el 25% en ventas, porque cayó el consumo”.

Comentó que quedaron atrás los años de bonanza para el sector comercio de la zona centro en el segundo semestre, aunado a que les sigue afectando la proliferación de vendedores ambulantes.

Ayala Vázquez comentó que los más de 10,000 negocios tienen una merma en sus ventas y dejaron de tener una alta demanda de mercancía y servicios.

Anaqueles a tope

Comentó que, en el caso de comercios, tratan de tener a tope los anaqueles, pero el consumo bajó de forma considerable, aún cuando los precios solo tienen variaciones por la inflación.

Mencionó que en este segundo semestre preocupa no poder generar empleos, sino al contrario conservar los que se tienen desde finales del 2025.

El dirigente de comercios en el centro de Puebla llamó a las autoridades municipales que eviten la presencia de vendedores ambulantes en los principales corredores, ya que estiman que hay 300 personas realizando esa actividad.

Consideró que esa competencia desleal es insana para los locatarios, ya que mientras los ambulantes realizan su actividad y tienen buenos ingresos, en tanto, los formales tienen pérdidas que cada vez son mayores e impactan a la generación de empleos.

Puntualizó que no podrán competir en precios los negocios contra los ambulantes, ya que no ven operativos del municipio para el retiro de la mercancía pirata.