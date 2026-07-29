¿Qué valoran hoy los inversionistas al elegir un bróker? Estas son las claves

Hubo un tiempo en que elegir un bróker parecía relativamente sencillo. Aspectos como las comisiones, los spreads y el número de instrumentos disponibles eran algunos de los principales criterios para tomar una decisión.

Hoy, el mercado es diferente, los inversores ya tienen acceso a más información, operan prácticamente desde cualquier lugar y esperan que las instituciones financieras ofrezcan mucho más que acceso a los mercados.

“Hace algunos años, las conversaciones se centraban en las comisiones. Hoy vemos inversionistas mucho más informados que quieren entender quién regula a su bróker, qué herramientas tienen disponibles y qué tan preparada está la institución para acompañarlos en un entorno financiero cada vez más dinámico”, señaló Edgar Peredo, Analista de Mercados de EBC Financial Group.

¿Qué factores consideran hoy los inversionistas?

En este nuevo entorno, la confianza, la regulación, la infraestructura tecnológica, la calidad en la ejecución de órdenes, la educación financiera y el reconocimiento por parte de organizaciones independientes se han convertido en factores clave para evaluar un proveedor de servicios de trading.

Las cambiantes expectativas de los inversionistas también han acelerado la adopción de nuevas tecnologías. Un ejemplo se ve en EBC Financial Group (SVG) LLC quien incorporó recientemente TradingView Professional Charts en su Portal del Cliente.

Esta incorporación permite a los clientes elegibles de esa entidad acceder a herramientas avanzadas de gráficos, indicadores técnicos y funcionalidades de análisis dentro de un mismo entorno.

Así mismo, EBC Financial Group (SVG) LLC lanzó una aplicación móvil para facilitar la gestión de cuentas y el seguimiento de operaciones desde prácticamente cualquier lugar, sujeto a disponibilidad y a los términos y condiciones aplicables de la entidad correspondiente.

El creciente interés por las empresas tecnológicas y los sectores de alto crecimiento han impulsado la demanda de instrumentos financieros vinculados con estas industrias. En este contexto, EBC Financial Group (SVG) LLC añadió un CFD referenciado a acciones de SpaceX a su oferta de productos para los clientes elegibles de esa entidad. La promoción de 0 % de comisión en acciones y

ETFs estadounidenses está disponible únicamente para clientes que abran una cuenta con EBC Financial Group (SVG) LLC y aplica del 12 de junio al 11 de septiembre de 2026, sujeta a los términos y condiciones de la promoción. El instrumento CFD sobre SpaceX cuenta con 0% de swap, sujeto a los términos y condiciones aplicables.

Iniciativas educativas y alianzas estratégicas

La educación financiera también se ha consolidado como uno de los factores que los inversionistas consideran cada vez más. Por ello, EBC Financial Group renovó recientemente su colaboración con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford para continuar respaldando iniciativas de educación económica y divulgación pública durante los próximos tres años.

Esta colaboración se desarrolla exclusivamente con fines educativos e incluye nuevas ediciones de la serie de seminarios «What Economists Really Do».

Además de fortalecer sus iniciativas educativas, EBC continúa ampliando su presencia internacional mediante alianzas estratégicas, como su colaboración con el FC Barcelona, enfocada en desarrollar iniciativas globales de marca y experiencias para clientes alineadas con los valores de excelencia, disciplina e innovación.

Más allá de ofrecer acceso a los mercados, los inversionistas buscan cada vez más instituciones que combinen transparencia, marco regulatorio aplicable, infraestructura tecnológica, herramientas disponibles y compromiso con la educación financiera. Estos elementos continúan ganando relevancia en el nuevo estándar con el que la industria será evaluada en los próximos años.

Si quieres conocer más sobre EBC Financial Group y su ecosistema de inversión, consulta: www.ebc.com