Proyectan aumento de hasta 30% en rentas de vivienda en Puebla por llegada de más estudiantes foráneos

Puebla, Pue. La renta de departamentos, casas y dormitorios crecerá 30% por el ingreso de más estudiantes en universidades de Puebla, con respecto al año anterior; el mercado de jóvenes foráneos se ha diversificado, ya que no solo provienen del sur-sureste del país, pues vienen de entidades del centro y norte del país.

En lo anterior, coincidieron representantes del sector inmobiliario local, quienes dijeron que al ampliarse las matrículas en instituciones públicas, con alta demanda de carreras, implica que más jóvenes de otros municipios y estados quieran estudiar en la entidad.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Puebla, Julio Javier Préstamo Abrego, estimó que, con el ciclo escolar universitario por iniciar en agosto, comenzó la búsqueda de alojamiento por parte de los jóvenes aceptados en las instituciones públicas y sus familias.

Tan solo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para este verano aceptaron a casi 40,000 jóvenes de nuevo ingreso, siendo la mayor cantidad con respecto a otras instituciones de nivel superior. En la máxima casa de estudios poblana, la matrícula es de 124,000 alumnos en sus programas académicos.

El dirigente de la AMPI prevé que se alcance una ocupación del 90% en espacios (departamentos, casas y dormitorios en pensiones), con rentas que no se incrementan desde hace dos años.

Indicó que se pueden encontrar cuartos, casas o departamentos con rentas que van desde 2,500 hasta 12,000 pesos al mes, todo dependiendo de la zona donde se encuentren las universidades.

Matrícula foránea

Destacó que un 45% de la matrícula del estado en el nivel superior es foránea, es decir que vienen de otros estados, lo cual beneficia al mercado inmobiliario, ya que pagan el precio sin problema.

Indicó que los jóvenes provienen de Monterrey, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, quienes valoran la calidad educativa que se ofrece en Puebla.

Por su parte, Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (Adagi), ahondó que cerca de la Universidad Iberoamericana, al sur de la ciudad, las rentas oscilan entre 6,000 y 12,000 pesos; en Cholula, donde está la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), los estudiantes pueden encontrar lugares para vivir con mensualidades de 6,000 a 10,000 pesos.

Destacó que también los estudiantes extranjeros que llegan de intercambio a la Udlap principalmente, también buscan ese tipo de vivienda, ya que les representan costos accesibles, al recordar que el 45% de la matrícula de 10,000 jóvenes, es foránea.

Comentó que lo más barato se ubica en los alrededores a la BUAP, donde los jóvenes foráneos encuentran casas y departamentos con precios de entre 4,000 y 8,000 pesos.

Aclaró que en el caso de rentas elevadas, dos o tres jóvenes se juntan, teniendo a uno de ellos como titular del contrato y otro como aval, con previa investigación del cliente.