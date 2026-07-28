Canirac en Puebla espera que vacaciones de verano sean de mayor venta

Puebla, Pue. Tras no lograrse buenas ventas por el Mundial 2026 de la FIFA, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla espera que las vacaciones de verano traigan mejores resultados por arriba del 30%.

Juan José Sánchez Martínez, presidente del organismo, dijo que desde la semana pasada empiezan a ver más afluencia de comensales foráneos, por lo que prevén que se mantendrá ese dinamismo hasta la tercera semana de agosto.

Indicó que los socios se alistaron para recibir al turismo, que podrá degustar el chile en nogada, platillo típico de Puebla, y que de julio a septiembre se ofrece porque los ingredientes que se usan, sobre todo la fruta que lleva de relleno, son de temporada.

Mencionó que sólo este platillo se ofrece entre 300 y 600 pesos, dependiendo del establecimiento y el paquete como se ofrezca a los comensales. Sin embargo, hay una buena demanda y los visitantes son lo que más piden.

Indicó que quienes vienen de vacaciones de forma constante a Puebla, entre semana y fines, saben que hay chiles en nogada todos los días, por lo cual generan un buen consumo para los restaurantes.

Y es que en esta temporada se prevén vender alrededor de 4 millones de chiles, lo que dejaría una buena derrama económica, ya que es una de las mejores fechas del año para el sector.

Dejar atrás ventas del Mundial 2026

Reiteró que dejan atrás la venta por el Mundial 2026, al solo subir hasta 20% la actividad, ya que si bien hubo llenos en los negocios para ver los partidos sobre todo los de México, “el consumo no fue el esperado”.

Sánchez Martínez dijo que las vacaciones de verano con la temporada del chile en nogada generará un panorama económico mejor, aunque no puede anticipar si habrá más empleos.

En este tenor, dijo que eso verán en las próximas semanas, aunque tendría un pronóstico reservado, ya que el primer semestre fue complicado.

Mencionó que hay una promoción permanente sobre la gastronomía poblana en entidades vecinas con el apoyo de las autoridades locales y, con ello, ofrecer promociones a los turistas en cada establecimiento.

Indicó que la Canirac pidió a los socios brindar la mejor atención a los visitantes, ya que eso influye para las próximas vacaciones a lo largo del segundo semestre.