Empresas de Puebla dejan de usar unidades rotuladas para reducir riesgos de asaltos carreteros

Puebla, Pue. Debido a que transportes con productos de fácil comercialización en el “mercado negro” son asaltados en carreteras, las empresas dejaron de usar unidades rotuladas para no llamar la atención de la delincuencia, sostuvo el Consejo de Organismos Empresariales (COE).

César Bonilla Yunes, presidente del organismo, comentó que este esquema sí ayudó a los empresarios locales, para reducir aunque sea 10% los casos, aunque es mínimo, pues las bandas criminales siguen operando en algunos tramos de la autopista Puebla-Orizaba, principalmente.

Mencionó que en el primer semestre no se mueve tanta mercancía vía terrestre como en la segunda mitad del año, por lo cual incrementan los riesgos y es cuando más toman precauciones.

Indicó que las empresas están evitando mover en una sola unidad la mercancía, por lo cual llegan a hacer dos viajes para llevar a su destino final los pedidos, aunque resulta un poco más costoso.

Dijo que esa medida contribuye a que puedan entregar las mercancías en su destino final, pero hace falta más vigilancia policiaca, sobre todo en los tramos de mayor inseguridad, donde no se quiere poner atención con operativos permanentes.

Inviable ser escoltados

Mencionó que las autoridades preventivas no puedan escoltar a las unidades con productos de un municipio a otro, ya que sería dejar desprotegidas a las localidades, que cuentan con pocos elementos.

Bonilla Yunes dijo que esas condiciones de inseguridad traen un efecto negativo para aterrizar inversiones y generar empleos, cuando debe ser una prioridad.

“Las empresas pasaron de usar vehículos grandes a medianos para tratar de pasar desapercibidos, aunque les impacta en costos logísticos cuando se trata de llevar mercancías de un municipio a otro, porque deben hacer más de dos viajes”, recalcó.

Puntualizó que los tramos más inseguros son hacia Orizaba y Ciudad de México, en los cuales transportistas han dejado de manejar ‪de noche para evitar algún atraco que vigilan los delincuentes.

Sin embargo, destacó, dan un voto de confianza a las autoridades estatales para inhibir ese delito que genera pérdidas promedio del 30% con respecto a la producción total.