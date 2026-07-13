Planta de GNL en Veracruz prevé inversión superior a 2,000 millones de dólares

El gobierno de Veracruz informó que acompaña las gestiones para instalar una planta de gas natural licuado en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) Coatzacoalcos II, proyecto que contempla una inversión superior a 2,000 millones de dólares y busca fortalecer el desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Como parte de las gestiones, la gobernadora Rocío Nahle García sostuvo una reunión con directivos de la empresa mexicana URSUS Energy e inversionistas nacionales e internacionales para presentar las ventajas competitivas que ofrece Veracruz en materia de infraestructura, certeza jurídica y ubicación estratégica.

La iniciativa contempla la construcción de una planta de licuefacción de gas natural para su exportación. De acuerdo con la mandataria, los inversionistas ya cuentan con un esquema financiero, empresas constructoras y un predio identificado en el parque industrial.

Nahle García precisó que URSUS Energy mantiene conversaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) para asegurar el suministro de gas natural que abastecerá la instalación.

En la junta también participaron directivos de Samsung E&A y representantes de compañías de Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur de los sectores energético, financiero, tecnológico y de infraestructura.