México da seguimiento a 39 proyectos de inversión japonesa y avanza en mejora de negocios: SE

La Secretaría de Economía (SE) informó que da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses y que, durante los últimos cinco meses, se ha atendido 90% de los retos identificados del ambiente de negocios

Ambos indicadores se destacaron luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó este lunes una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón (KEIDANREN) y de la Embajada del Japón en México.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, este evento tuvo como objetivo fortalecer la cooperación económica y atender los principales retos de ambiente de negocios relacionado con las empresas japonesas establecidas en México y con el Tratado entre México, estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el marco del diálogo sobre el entorno comercial y de inversión en América del Norte.

Participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros; el embajador del Japón en México, Kozo Honsei; y Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México y asesor de KEIDANREN y Honda Motor Co., Ltd.

Asimismo, estuvieron presentes los CEO y representantes de Honda Motor, All Nippon Airways, ANA Holdings, Toyota Motor de México, NSK, Panasonic Holdings, Mazda, Mitsubishi Electric Automotive, Nissan Mexicana y Mitsubishi de México.

La delegación japonesa destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México. El secretario Ebrard reiteró el compromiso de mantener un diálogo permanente, facilitar las inversiones y fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en México.

La Secretaría informó que da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses y que, durante los últimos cinco meses, se ha atendido el 90 por ciento de los retos identificados del ambiente de negocios. Asimismo, se acordó continuar la coordinación en materia energética, aduanera y de facilitación comercial.