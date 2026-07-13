Fiscalía de EU pide cadena perpetua para "El Mayo" Zambada

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a un juez federal imponer cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada García, pues sostuvo que el cofundador del Cártel de Sinaloa encabezó durante décadas una de las organizaciones criminales "más prolíficas y poderosas del mundo", responsable del tráfico de millones de kilogramos de drogas, homicidios, corrupción y lavado de dinero.

En un escrito enviado este lunes, 13 de julio, al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, el gobierno estadounidense pidió que, durante la audiencia de sentencia programada para el 20 de julio, se condene a Zambada García a prisión de por vida y se le imponga un decomiso por 15,000 millones de dólares, conforme al acuerdo de culpabilidad alcanzado con las autoridades.

La fiscalía argumentó que la magnitud de los delitos cometidos por el capo "hace difícil exagerar la escala del daño, la corrupción y la violencia" que generó en México, Estados Unidos y otros países.

Fundador y máximo líder del Cártel de Sinaloa

El documento sostuvo que Ismael Zambada, junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundó el Cártel de Sinaloa a finales de la década de 1980, organización que consolidó una extensa red internacional para traficar cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y, en años recientes, fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según la institución estadounidense, el grupo criminal innovó con métodos de transporte como túneles fronterizos, trenes y aeronaves para introducir cargamentos de droga provenientes de Colombia, llegando a recibir hasta 20 aeronaves por noche, cada una con entre 1,000 y 1,500 kilogramos de cocaína.

Tras la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos en 2017, el escrito afirmó que Zambada quedó como el máximo líder del cártel, cargo que mantuvo hasta su captura en julio de 2024. Durante ese periodo, añadió, la organización distribuyó al menos 15 millones de kilogramos de cocaína, además de ampliar el tráfico de heroína y fentanilo, obteniendo miles de millones de dólares en ganancias anuales.

La representación del Departamento de Justicia también atribuyó a Zambada haber dirigido una estructura de corrupción que involucró pagos millonarios a policías, militares y políticos mexicanos para garantizar la operación del cártel.

"El cártel gastó millones de dólares al año en sobornos por instrucciones del acusado", sostuvo el texto, el cual agregó que diversos testigos, incluidos quienes declararon en los juicios contra Joaquín Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, describieron la corrupción institucional como un elemento esencial para el funcionamiento de la organización criminal.

Asimismo, el gobierno estadounidense aseguró que el detenido ordenó asesinatos, secuestros y actos de violencia para proteger los intereses del cártel, mantener la disciplina interna y enfrentar a organizaciones rivales.