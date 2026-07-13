Aeroméxico anuncia que su ruta Monterrey-París será permanente con tres frecuencias

Aeroméxico anunció este lunes que la ruta Monterrey-París, iniciada en abril pasado, ya no será de temporada (estimaban concluir en octubre) y se convertirá en permanente como resultado de su estrategia de expansión internacional con los equipos B787 Dreamliner.

La ruta se mantendrá con tres frecuencias semanales y se hará un ajuste durante el invierno.

“La respuesta de los clientes ante esta ruta ha superado nuestras expectativas. Con esta extensión seguiremos impulsando el intercambio comercial y la promoción turística entre el norte de México y Francia, brindando a los pasajeros más oportunidades para conectar con sus destinos favoritos, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra presencia en el Viejo Continente”, comentó el vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y mayo han llegado vía aérea a México 124,985 personas, lo que representó un incremento de 13.5% en relación a igual periodo del año pasado (en los meses referidos, Francia se ubicó En el sexto país emisor de turistas internacionales a México).

En un comunicado, Aeroméxico detalló que desde el lanzamiento de la ruta se ha registrado un crecimiento sostenido, impulsado por la preferencia de los clientes que viajan tanto por negocios como por placer.

“Gracias a la red de códigos compartidos con los que cuenta la aerolínea, esta ruta ha funcionado como punto de conexión para visitar otros destinos en Europa a través de la conectividad que ofrecen aerolíneas socias en la región”, se detalló.

Con el nuevo carácter de permanencia, la ruta Monterrey-París fortalece la oferta de Aeroméxico desde la capital regiomontana hacia Europa, sumándose al servicio existente hacia Madrid. Además, complementa la operación entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la capital francesa, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros, ayudando a incrementar el turismo hacia México.