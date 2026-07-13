La economía circular como motor de cuidado personal

La economía circular está dejando de ser una tendencia para convertirse en uno de los principales motores de transformación de la industria del cuidado personal. En un entorno marcado por cambios regulatorios, mercados cada vez más exigentes y consumidores más conscientes, la capacidad de diseñar soluciones que reduzcan residuos y aprovechen mejor los recursos se ha vuelto un factor clave para la competitividad del sector.

México atraviesa un momento decisivo; la implementación de la Ley General de Economía Circular y la próxima revisión del T-MEC están redefiniendo las expectativas para las cadenas productivas, aunado a una creciente demanda global por productos con atributos de sostenibilidad, así como mayores exigencias de trazabilidad y eficiencia en el uso de materiales.

La economía circular se ha convertido en una estrategia de competitividad donde integrar materiales reciclados, optimizar recursos, reducir residuos y fortalecer esquemas de recuperación resulta clave para responder a las nuevas exigencias regulatorias, comerciales y de consumo.

Para la industria del cuidado personal, el impacto es tangible. El rediseño de envases, la incorporación de materiales reciclables y reciclados, así como los esquemas de recuperación posconsumo permiten reincorporar materiales al ciclo productivo, contribuyendo a reducir la huella ambiental, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la innovación.

Se trata de una industria estratégica para México, somos el tercer productor de cosméticos del continente y el principal exportador de América Latina. En conjunto, las industrias de cuidado personal y del hogar representan un mercado cercano a los 470,000 millones de pesos, equivalentes al 2% del PIB manufacturero nacional, además de generar alrededor de 200,000 empleos directos e indirectos.

Conscientes de esta responsabilidad, en la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC) impulsamos una agenda de economía circular antes de que el tema adquiriera la relevancia regulatoria que tiene hoy. En 2021 promovimos la creación del Grupo Empresarial en Economía Circular (GEECI), que reúne a 20 empresas para trabajar de manera colaborativa en la recuperación y valorización de residuos posconsumo.

Los resultados muestran que la colaboración genera impacto. En tres años se recuperaron más de 22,000 toneladas de residuos posconsumo mediante programas de acopio, separación y reciclaje, además de alianzas con gobiernos locales, centros de acopio y recicladores en distintas regiones del país.

Sin embargo, la transición hacia una economía circular a gran escala requiere fortalecer la infraestructura para la recuperación y valorización de materiales, ampliar las capacidades de gestión de residuos y promover una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La implementación de la Ley General de Economía Circular representa una oportunidad histórica para México, su éxito dependerá de contar con reglas claras, criterios armonizados y mecanismos que promuevan la responsabilidad compartida entre industria, gobierno y consumidores. Asimismo, será importante impulsar incentivos que aceleren la innovación, fomenten la inversión y permitan avanzar hacia modelos más circulares sin comprometer la competitividad de sectores estratégicos.

Desde CANIPEC seguiremos colaborando con autoridades y otros actores para aportar conocimiento técnico, compartir buenas prácticas y contribuir a que la economía circular se traduzca en resultados concretos para México.