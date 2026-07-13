Guadalajara apuesta por vivienda asequible para frenar pérdida de población

Guadalajara, Jal. Ante la pérdida de 8,800 habitantes en promedio por año durante las últimas tres décadas, el gobierno municipal de Guadalajara puso en marcha una estrategia integral de vivienda que combina subsidios para renta, incentivos a desarrolladores y programas de desdoblamiento o ampliación habitacional, con el objetivo de contener la migración hacia otros municipios del Área Metropolitana.

Entrevistada en el marco de la entrega de Apoyos de Renta para Jóvenes, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, comentó a El Economista que el acceso a la vivienda representa uno de los principales desafíos para las grandes ciudades y que este fenómeno ha impactado de manera sostenida a la capital jalisciense.

"Es una realidad que en las grandes metrópolis del mundo el tema de vivienda es un reto enorme y en el caso de Guadalajara hemos perdido desde hace 30 años, 8,800 personas en promedio por año", expresó.

Delgadillo subrayó que la estrategia municipal denominada "Vivienda para vivir bien", contempla ocho líneas de acción enfocadas en ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a soluciones habitacionales para distintos segmentos de la población.

Renta para Jóvenes

Como parte de este esquema, el municipio destinó este año un presupuesto de cinco millones de pesos al programa "Apoyo de Renta para Jóvenes" mediante el cual 236 personas de entre 18 y 30 años recibirán un subsidio mensual de 3,000 pesos para el pago de alquiler.

"Por supuesto que con eso no se paga una renta, pero la pueden combinar con otro compañero, pueden compartir con alguien que tenga ya un espacio, pueden ser pareja, roomies, lo que ellos quieran", expresó la alcaldesa.

El apoyo está dirigido a jóvenes con ingresos menores a 15,000 pesos mensuales que residan en Guadalajara y renten viviendas con un costo de hasta 8,000 pesos mensuales.

De acuerdo con la alcaldesa, el programa recibió alrededor de 2,000 solicitudes, por lo que el gobierno municipal analiza ampliar su cobertura para el próximo año.

Entrega de Apoyos de Renta para Jóvenes, dentro de la estrategia municipal denominada "Vivienda para vivir bien".Foto EE: Cortesía

Desdoblamiento de vivienda

Además del subsidio al alquiler, la política integral de vivienda en Guadalajara contempla un programa de "desdoblamiento" dirigido a familias que comparten un mismo inmueble entre varias generaciones.

"El desdoblamiento de vivienda permite que, quienes ya tienen una casa pero que viven en el mismo espacio papás, abuelitos, hijos, puedan tener independencia desdoblando su vivienda".

El esquema contempla apoyos de hasta 35,000 pesos para licencias y proyectos ejecutivos, además de apoyos en materiales que pueden alcanzar 50,000 pesos, con el propósito de construir espacios independientes dentro de un mismo predio y preservar las redes familiares de cuidado.

Desarrolladores inmobiliarios

El municipio también implementó incentivos para desarrolladores inmobiliarios mediante descuentos de entre 30% y 100% en licencias de construcción, condicionados a la edificación de vivienda económica protegida y vivienda media.

En este esquema, la vivienda económica comprende inmuebles con valores de entre 600,000 y 1.1 millones de pesos, segmento que el gobierno municipal busca incentivar para ampliar la oferta habitacional dentro de la ciudad.

Asimismo, Guadalajara habilitó una ventanilla única para agilizar los trámites relacionados con estos proyectos y reducir costos administrativos para inversionistas y desarrolladores.

Como parte de la estrategia, el municipio reportó la construcción de casi 600 viviendas económicas desarrolladas sobre patrimonio municipal, un modelo que, de acuerdo con la administración local, es único entre los municipios del país.

Las primeras unidades ya fueron entregadas en la zona cercana al parque Luis Quintanar, en el oriente de Guadalajara, privilegiando ubicaciones próximas a corredores de transporte público, áreas verdes y equipamiento urbano.