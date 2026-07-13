Ciudad de México suma más de 100,000 empleos en junio; rompe racha de tres meses a la baja

La Ciudad de México registró en junio de 2026 la creación de 100,756 empleos formales, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo que representa la mayor generación de puestos de trabajo en el país durante el último mes y pone fin a una racha de tres meses de pérdidas.

La capital pasó de 3,574,593 puestos en mayo a 3,675,349 en junio; además, respecto a junio de 2025, cuando se tuvieron 3,464,080 empleos registrados la cifra actual representa un aumento de 211,269 puestos.

El número de patrones registrados en la capital fue de 122,073 en junio, es decir 69 menos que en mayo, con lo cual hila disminuciones mensuales desde octubre de 2025. El acululado de empleo formal de los primeros seis meses del año es de 231 empleos menos.

Después de la Ciudad de México, Baja California fue la segunda entidad con mayor creación de empleos al sumar 43,163 puestos en junio, le siguieron Chiapas con 2,603 empleos, Durango con 2,185, Nuevo León con 1,633, Guanajuato con 1,477, y Coahuila con 1,475.

En total, 14 entidades sumaron puestos de trabajo en comparación con los registros de mayo del 2026, lo que equivale a 61,023 empleos.

El comportamiento positivo en la Ciudad de México fue atribuido al dinamismo económico generado por la celebración del Mundial de Futbol 2026, con cinco partidos disputados en la capital, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local.

“Habrá que ver qué ocurre después del Mundial, particularmente con los meses de julio y agosto; la siguiente victoria será que estos empleos se queden, que las empresas sigan contratando y que el crecimiento se traduzca en bienestar permanente para las familias”, expuso el presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz.

Bajas

En contraste 18 entidades disminuyeron los registros de puestos de trabajo ante el IMSS entre mayo y junio. Destaca Hidalgo que pasó de 345,080 a 296,633 empleos, lo que representó una pérdida de 48,447 puestos, esto luego de que en mayo la entidad tuviera un incremento de 53,500 empleos formales.

Jalisco, que también fue una ciudad sede del torneo futbolístico con cuatro juegos en el Estadio Akron, perdió 18,626 empleos al pasar de 2,078,086 a 2,059,460. Veracruz reportó una caída de 5,104 puestos hilando disminuciones desde febrero de este año.

El Estado de México perdió 3,960 en el mes, la entidad había estado liderando la creación de empleos formales, la cifra acumulada en el primer semestre del año es de 91,240 nuevos puestos de trabajo registrados.