El departamento inteligente que redefine el lujo en Bosque Real

Imagina que es viernes por la tarde. El tráfico de la ciudad se desvanece mientras cruzas los filtros de seguridad de Bosque Real, en Huixquilucan. Al llegar, dos elevadores privados te trasladan directamente al vestíbulo de tu hogar.

Las puertas abren y, antes de que dejes tus llaves, una vista panorámica, infinita y despejada al campo de golf te recibe a través de ventanales de piso a techo. Estás ingresando a una obra maestra de la arquitectura residencial contemporánea.

Branded Content

En el mercado inmobiliario de alta gama, la palabra "lujo" suele usarse a la ligera. Sin embargo, el verdadero privilegio no se mide solo en metros cuadrados, sino en la capacidad de un espacio para anticiparse a tus deseos.

Diseñado meticulosamente por la firma Guindi Arquitectos, este departamento amueblado de 460 m² demuestra por qué Bosque Real se mantiene como la joya de la corona del poniente.

El misterio y la sofisticación del diseño oculto

La experiencia dentro de la propiedad se descubre capa por capa, la estancia principal se despliega al recorrer una elegante puerta monumental que se oculta por completo dentro del muro.

Una vez dentro, los sentidos se despiertan: mármoles exóticos, maderas nobles y piedras seleccionadas conviven en perfecta armonía bajo un techo acentuado con vigas modernas.

Branded Content

La genialidad del interiorismo radica en su minimalismo impecable. ¿Quieres sorprender a tus invitados? El exclusivo bar, la pantalla gigante y el baño de visitas están camuflados de forma magistral en paneles donde visualmente parecería no haber nada. Todo está ahí, pero solo cuando tú decides que aparezca.

Tecnología inteligente al servicio del confort

El alma de este hogar es 100% digital. Desde tu smartphone, tienes el control absoluto de la atmósfera. ¿Hará frío esta noche? Puedes encender la chimenea de gas de la terraza con un solo toque. ¿El sol del atardecer está demasiado brillante? Las persianas y cortinas eléctricas se desplazan silenciosamente para proteger el espacio.

La transición entre el interior y el exterior es invisible. Las puertas de vidrio de la enorme terraza se ocultan por completo en los muros, duplicando el espacio social.

Equipado con un asador de alta gama, pantallas con Art Mode que simulan obras de arte mientras están apagadas, y un sistema de sonido de alto desempeño, este rincón está diseñado tanto para albergar celebraciones memorables como para disfrutar de un café por la mañana.

Branded Content

Intimidad y funcionalidad

La distribución está pensada para proteger la vida familiar. Tras una discreta puerta se accede a la zona privada, encabezada por un acogedor family room con área de trabajo integrada.

Las tres habitaciones operan bajo la misma premisa de domótica y excelencia. La recámara principal es espaciosa, con acceso directo a la terraza, vista franca al campo de golf y un baño revestido en elegante piedra gris que emula la sofisticación de un spa internacional.

Branded Content

La cocina no se queda atrás. Con un diseño vanguardista en tonos oscuros y maderas, electrodomésticos de primer nivel y puertas camufladas, el espacio se mantiene pulcro en todo momento, complementado estratégicamente por una coffee station y un amplio pantry.

Comprar en Bosque Real, Huixquilucan, es una declaración de estilo de vida, seguridad y plusvalía. Pero adquirir esta propiedad en específico, completamente amueblada, automatizada y con un interiorismo galardonado, es elegir la máxima expresión del confort moderno.

Tu próxima historia comienza aquí, donde la tecnología y el diseño se encuentran con la naturaleza.

Si te interesa invertir en una propiedad de ultra lujo como esta, contacta a Baicama Luxury Reality a través de un Whatsapp al 55 66 58 23 49 o da clic aquí y sígue a Baicama en su Instagram, Youtube para ver más de cerca cada propiedad, TikTok o Linkedin.