Summer Body 2026: Un reto para crear la mejor versión de las mujeres a cualquier edad

Bajo la premisa de impulsar a las mujeres hacia un estilo de vida más saludable, en esta temporada veraniega, la empresaria y comunicadora Martha Debayle anunció el lanzamiento de Summer Body 2026, un reto de acondicionamiento físico de cuatro semanas que dará inicio el próximo 16 de julio.

Este año, el reto regresa con un objetivo claro: empoderar a su comunidad para que alcance su mejor versión y se sienta segura, plena y fuerte en cualquier etapa de la vida.

“Por eso hice este reto Summer Body para que, junto a mis especialistas, todas y todos puedan encontrar y construir su mejor versión, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentre", explicó Martha Debayle.

¿En qué consiste Summer Body 2026?

La edición 2026 ofrecerá asesoría especializada, dinámicas comunitarias y un enfoque renovado en el bienestar físico y la salud mental, con el propósito de generar cambios positivos y sostenibles en el estilo de vida de sus participantes.

El programa está diseñado para adaptarse a las distintas etapas y objetivos de cada persona mediante tres rutas especializadas: Power Up, dirigida a principiantes que buscan adoptar un estilo de vida más activo.

Stronger, enfocada en atletas y personas con experiencia que desean llevar su rendimiento al siguiente nivel; y Menopause, creada especialmente para mujeres que atraviesan la perimenopausia o la menopausia.

Cada ruta está respaldada por un equipo de especialistas, entre ellos Beatriz Boullosa y Nicolás Mier y Terán, nutriólogos del programa, quienes desarrollaron un plan de alimentación con recetas prácticas y una tabla de equivalencias para elegir mejor sin limitarse.

Por su parte, Einar Pro, entrenador personal de Martha Debayle, diseñó rutinas semanales enfocadas en desarrollar fuerza, incrementar la masa muscular y mejorar la condición física.

El programa también integra la participación de Michelle Weil, especialista en hipopresivos, con entrenamientos orientados a fortalecer el piso pélvico y recuperar el control del cuerpo después de los 40 años; así como de Irene Abadi, fitness coach y creadora del sistema Target 50, quien desarrolló rutinas específicas para mujeres en perimenopausia y menopausia.

Más que un programa de acondicionamiento físico, Summer Body 2026 busca convertirse en un estilo de vida que rompe con los estereotipos tradicionales de la edad y los estándares de belleza.

“Una de mis misiones en la vida es servir a mis cuentahabientes y a todas aquellas personas que quieran ser mejores que antes, ya sea al hacer ejercicio o comer mejor”, añadió Martha Debayle.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la plataforma web oficial, consolidando esta iniciativa como uno de los movimientos de bienestar digital más accesibles del año.