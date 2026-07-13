Hasta 40% del potencial de la Inteligencia Artificial se desaprovecha por mala gestión del talento

Hasta el 40% del potencial productivo de la inteligencia artificial (IA) se desaprovecha por una falta de estrategia vinculada con el talento y la cultura organizacional, indica el último estudio Trabajo Reimaginado de EY. Cuando la adopción de la tecnología no se alinea con variables como capacitación, herramientas suficientes, cambios culturales, entre otros aspectos, se limitan los alcances en la mejora del desempeño.

Si bien en Latinoamérica una alta proporción de personas ya utiliza la IA en el trabajo, con un ahorro promedio de 9 horas por semana, sólo el 5% de los trabajadores logra capitalizarla para ser más productivos y alcanzar mayores ahorros de tiempo.

“Cuando las herramientas de IA se implementan sobre cimientos organizacionales frágiles, cultura débil, capacitación insuficiente o esquemas de incentivos mal diseñados, los beneficios de eficiencia se estancan y la inversión no se traduce en valor sostenible”, destaca la firma.

México comparte el segundo lugar con Colombia como los países de Latinoamérica que peor aprovechamiento de la IA tienen, sólo por detrás de Argentina. Ambas economías tienen una calificación de 30 puntos en una escala de 100 en uso de la inteligencia artificial para elevar la productividad.

De acuerdo con el informe, hay seis factores relacionados con la gestión de talento que inciden en una mayor optimización de tiempo con la IA:

Objetivos formales o incentivos para adoptar la IA y usar agentes. Nivel de involucramiento en los programas de IA de la organizacón (metodo de aprendizaje). Número de horas de aprendizaje en IA completadas en los últimos 12 meses (learning input). Confianza en que los gerentes conocen cómo usar la IA de forma eficaz. Herramientas de IA adaptadas al rol y las tareas. Apoyo en herramientas personales de IA para realizar el trabajo.

Aunque un 85% de los empleados usa la inteligencia artificial a diario, su aplicación en tareas de mayor complejidad aún es limitada. La implementación más común es para buscar información, resumir documentos y redactar correos electrónicos. “El desafío no es la adopción, sino la profundidad del uso y su integración en el trabajo diario”, subraya la firma de consultoría.

¿Cómo aprovechar el potencial de la IA en el trabajo?

Según la investigación, para transformar la adopción en valor, las organizaciones deben fortalecer cinco capacidades clave: