Restaurantes en Puebla aumentan ventas 20% por Mundial 2026: Canirac

Puebla, Pue. A menos de una semana de que termine la Copa Mundial de 2026, que será el domingo 19 de junio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) reportó que las ventas aumentaron 20% en general.

No obstante, Juan José Sánchez Martínez, presidente del organismo, dijo que sólo cuando jugó la selección mexicana hubo alzas hasta del 50% en ventas, pero en los demás partidos había el promedio antes mencionado.

Destacó que entre semana sí veían afluencia a los establecimientos por el evento deportivo, lo cual resultó positivo; sin embargo, no implicó que se tuvieran llenos, pues solo hubo excepciones de mejores ventas cuando se llegó a los partidos de segunda ronda.

Mencionó que los socios de la Canirac no subieron precios y tampoco hubo cobros extras, pues hubo un acuerdo de solo sacar provecho con los consumos normales.

Asimismo, dijo que los restauranteros consideraron que el Mundial de Futbol ayudó a tener más actividad sobre todo entre semana, porque casi hubo partidos a diario, desde la mañana hasta la tarde-noche.

Negocios pequeños, medianos y grandes aprovecharon este evento, de cada cuatro años, para tener más comensales; sin embargo, no hubo un impacto turístico como sí ocurrió en la Ciudad de México, que fue sede de partidos.

Hay proyectos de inversión

Sánchez Martínez indicó que el semestre concluido es positivo con las actividades que se vinieron realizando, pero sin detonar el empleo. Aunque, agregó, sí hay proyectos de inversión para la segunda mitad del año, al menos seis.

Dijo que aún no está en la posibilidad de dar detalles sobre los proyectos, ya que corresponde a los empresarios locales y foráneos darlos a conocer.

No obstante, dijo que la Canirac da el acompañamiento a los empresarios del sector para que logren aterrizar sus propuestas, ya que hay un mercado importante.

Mencionó que Puebla como epicentro gastronómico tiene un potencial en la región, por lo cual inversionistas quieren probar suerte para, de aquí expandirse a otros puntos del país.