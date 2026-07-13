Llantas sin aire Bridgestone AirFree: ya llegaron a las calles, pero no a todos los vehículos

Para muchos, las llantas de un auto generan muy poco interés: se ven como una parte esencial para moverse y ya. Y si bien su concepto básico no ha cambiado en décadas, sí lo han hecho sus compuestos y cientos de elementos que las han hecho durar más, tener mejor agarre en distintas superficies y contaminar menos durante su producción o tras ser usadas. Sin embargo, una parte fundamental de su funcionamiento seguía en discordia: la idea de las llantas sin aire, que llevaba años dando vueltas en la mente de miles de ingenieros. Ahora, Bridgestone ha dado un gran paso en su desarrollo.

¿Qué son las llantas AirFree de Bridgestone?

Bridgeston AirFree

Estas nuevas llantas se llaman AirFree y son una evolución de los primeros conceptos que la marca presentó en 2008. Están hechas con una resina termoplástica reciclable que se envuelve en el caucho que entra en contacto directo con el pavimento. El mayor reto fue crear un material capaz de lidiar con las fuerzas e impactos sin romperse, en una zona donde antes solo había paredes reforzadas y selladas para retener el aire.

Cómo lograron llevarlas a producción

Bridgeston AirFree

Masaki Ota, ingeniero de Bridgestone, confirmó que el avance que les permitió llevar a producción esta nueva generación de llantas fue dejar de perseguir materiales más rígidos para su estructura y centrarse en unos más flexibles, capaces de repartir mejor las fuerzas que reciben a lo largo de toda la llanta.

Dónde se usan las llantas sin aire hoy

Bridgeston AirFree

A pesar de que todo esto suena muy bien, su uso es bastante limitado por ahora. Estas llantas sin aire solo se están colocando en pequeños autos eléctricos que trasladan a residentes de la tercera edad por la ciudad de Higashiomi, en Japón, como un servicio de shuttle para distancias cortas y en el que el vehículo no supera los 20 km/h.

¿Cuándo llegarán a autos y motos?

Su aplicación para autos y motocicletas aún está lejos, aunque no tanto como en 2008. La marca ya trabaja en un modelo de negocio que le permita producir estas llantas con costos que no impliquen una diferencia enorme frente a las tradicionales, e incluso ya piensa en formas de reciclar las primeras unidades que se pongan en uso. Desafortunadamente, todavía no hay una línea de tiempo específica que indique cuándo algo así podría llegar de forma masiva.