Michoacán destina 42,713 millones de pesos a infraestructura carretera

El gobierno de Michoacán informó la inversión de 42,713 millones de pesos para ampliar y modernizar la infraestructura carretera del estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad de la entidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla explicó que actualmente avanzan las obras de ampliación de la autopista Siglo XXI y otros tramos estratégicos, entre ellos Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, que en conjunto representan recursos superiores a 12,000 millones de pesos.

Además, se desarrollan proyectos como el ramal de acceso a Uruapan, la autopista Uruapan–Zamora y el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, con los que se busca mejorar la movilidad regional.

La ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia registra un avance de 26% y contempla un monto de 7,049 millones de pesos para modernizar 67 kilómetros y construir 50 estructuras, siete puentes y cinco entronques. Se prevé que la obra concluya en agosto del 2027.

El mandatario agregó que la etapa inicial del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de 146 kilómetros, presenta un avance de 6%, con una inversión de 16,000 millones de pesos y una fecha estimada de conclusión en septiembre del 2029.