Tadej Pogačar el patrón de las victorias y UAE Team del dominio

Tadej Pogačar, el tetracampeón del Tour de France (2020, 2021, 2024 y 2025) es el nuevo “patrón” del ciclismo, siguiendo la estela de otros ganadores en la serie del Tour —como Eddy Merckx y Lance Armstrong— que controlaban el desenlace de la mayoría de las etapas, incluso, en otras competencias que tomaban.

El esloveno se impulsa de la fuerza inigualable del UAE Team Emirates-XRG, que se nutre de sus sólidos recursos financieros provenientes de Abu Dabi y sus estrategias deportivas son casi imbatibles en la montaña. El equipo reúne a gregarios con estrategias de carrera efectivas que superan sistemáticamente a sus rivales en las Grandes Vueltas.

El UAE Team Emirates consolidó su hegemonía en el ciclismo profesional a partir de 2023, año en que alcanzó el primer puesto de la clasificación del UCI World Tour. Esta etapa de dominio se convirtió en la formación más laureada de la historia, tras pulverizar récords con 95 victorias en una sola temporada.

Pogačar es intocable en la montaña, y sus detractores dirían que también lo es en otros aspectos. Ningún ciclista ha mostrado escepticismo hacia el esloveno. Pogačar y UAE Team han ganado tres etapas del Tour y parece inevitable que ganen más. Regresando de la pausa quedan seis etapas de montaña por delante (de 21 en total) incluida una contrarreloj en ascenso.

Pogačar ha acostumbrado al ciclismo de actualidad a su presencia desde que logró la victoria en el Tour de Francia en su debut en 2020. El ciclista de 27 años nunca ha terminado fuera de los dos primeros puestos. Con cuatro títulos en su vitrina, el esloveno ha protagonizado un duelo generacional con Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike. La regularidad de ambos, alternándose en los dos primeros escalones del podio final durante los últimos cinco años, es algo sin precedentes. Vingegaard (Visma-Lease a Bike), les representa la amenaza latente para desplazarlos en 'La Grande Boucle'.

Actualmente, Pogačar acumula un total de 27 triunfos de etapa en el Tour. El récord histórico absoluto de victorias de etapa lo posee el británico Mark Cavendish con 35 victorias, superando al belga Eddy Merckx, quien ostenta 34 triunfos.

Desde la etapa 6 a la 9, Tadej e Isaac del Toro rondan entre el número 1 y 3 de la clasificación general.

Clasificación general – Previo a la Etapa 10:

Posición – Ciclista – Equipo – Tiempo – Total