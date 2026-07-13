Ruta del Café en Nayarit genera derrama anual superior a 400,000 pesos, durante el último año

La Ruta del Café en el Pueblo Mágico de Compostela generaría una derrama económica anual estimada en 464,400 pesos, en el último año de operación, de acuerdo con estimaciones de la dirección general de Turismo, Fomento y Desarrollo Económico del municipio.

La estrategia de turismo interior en Nayarit diversifica la oferta del estado y redistribuye los beneficios económicos del sector, tradicionalmente concentrados en la franja costera de la Riviera Nayarit, “estamos promocionando las rutas de manera muy fuerte, porque son rutas que te llevan a las comunidades para que vivas el día a día”, explicó Silvia Lorena Serafín González, directora del Fideicomiso de Promoción de Nayarit, en entrevista.

La secretaría de Turismo de Nayarit ya alcanzó 60 rutas de turismo social y comunitario que abarcan los 20 municipios del estado, la oferta incluye talleres de talabartería, recorridos por cafetales, producción de tequila, visitas a viñedos, la ruta del elote endémico, y maridaje con cerveza artesanal.

“Todos los municipios tienen las mismas oportunidades” de desarrollar el sector turismo, por instrucciones del gobierno estatal “cada cada cierto tiempo se reúne la Conferencia de Directores de Turismo, donde cada director, de cada municipio, tiene el compromiso de llevar propuestas de rutas y la secretaría de Turismo le ayuda a profesionalizarlas, calcular tiempos movimientos, logística, etc”, platicó.

“Para que ese saber tradicional que viene de generación en generación en su familia lo pueda transmitir al turista, la secretaría ha estado dando cursos continuamente a todos los productores”, ya sea presencial, en sitio, o en línea, lo cual permite tener guías certificados.

Reconocimiento a cafeticultores

El 3 de marzo de 2026, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se otorgó la Denominación de Origen Café Nayarit, que protege las características del café producido en el estado y su vínculo con el entorno geográfico en Nayarit, que por factores naturales y humanos que le otorgan una identidad única. La zona protegida comprende los municipios de Compostela, Ruiz, San Blas y Xalisco.

Los datos más recientes disponibles muestran que la producción de café en Nayarit registró un crecimiento de 20% en 2023 en comparación con el año anterior. La producción total de café cereza de los cuatro municipios clave sumó 11,518 toneladas. Para 2025 la superficie sembrada alcanzó 14,184 hectáreas Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (Siacon).

El padrón de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Sederma) contabiliza 2,367 productores en la zona de denominación de origen, quienes administran 8,059 parcelas cafetaleras.

“La Ruta del Café en Compostela se ha consolidado como uno de los productos de turismo rural y gastronómico más importantes de Nayarit, combina la naturaleza, cultura local, gastronomía y actividades ecoturísticas, dinamizando la economía de la región”.

El mercado de la Ruta del Café está compuesto principalmente por visitantes nacionales con el 78%, el turismo regional aporta 14% y el internacional 8%; el gasto promedio por visitante es de 2,600 pesos durante la experiencia en fincas cafetaleras.