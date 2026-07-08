Veracruz destina 67.6 mdp para complementar apoyos a pescadores

El gobierno de Veracruz entregó 9.16 millones de pesos a 2,291 pescadores y acuicultores de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque como complemento estatal al programa Bienpesca. Con este hecho, los apoyos acumulados ascienden a 67.6 millones de pesos para 16,900 beneficiarios en 82 municipios.

Los recursos forman parte del programa Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras y consisten en un apoyo adicional de 4,000 pesos por beneficiario, que complementa el incentivo federal para alcanzar un total de 12,000 pesos por persona. Con ello, la iniciativa registra un avance de 81% respecto de la meta de 20,831 acreditados prevista para este año.

Las autoridades estatales informaron que, a partir de ahora, los apoyos se otorgarán de manera económica y sin intermediarios, en sustitución de las entregas en especie.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), en Minatitlán se distribuyeron 5.67 millones de pesos entre 1,418 personas; en Coatzacoalcos, 2.74 millones para 684 beneficiarios; y en Cosoleacaque, 756,000 pesos para 189 trabajadores del sector.