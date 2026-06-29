En Jalisco, 85% de empresas enfrenta dificultades para encontrar talento

Guadalajara, Jal. La creciente llegada de empresas globales a Jalisco está elevando la demanda de talento especializado, pero la falta de perfiles con las competencias que requiere el mercado se ha convertido en uno de los principales desafíos para la competitividad del estado, comentó a El Economista, José Díaz, socio de Capital Humano de Deloitte México.

De acuerdo con el especialista, entre 84% y 85% de las empresas en Jalisco enfrenta dificultades para cubrir al menos dos o tres posiciones clave dentro de sus organizaciones, mientras que las plantillas llegan a operar con apenas 67% de cobertura promedio debido a la escasez de personal calificado.

Según José Díaz, más que una falta de candidatos, el problema radica en que los perfiles disponibles no cumplen con las capacidades técnicas y profesionales que actualmente demandan las compañías.

"La cartera de candidatos existe, pero no necesariamente tiene la calidad o las competencias que requieren las empresas", enfatizó.

Añadió que el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA), la transformación de los modelos de trabajo y la llegada de nuevas inversiones han modificado los perfiles laborales que demandan las organizaciones. Esto ha provocado una brecha entre la formación universitaria y las habilidades que hoy requiere el mercado.

El especialista señaló que las instituciones educativas enfrentan dificultades para actualizar sus planes de estudio al ritmo que evolucionan las tecnologías, por lo que consideró indispensable fortalecer el aprendizaje continuo y el desarrollo de competencias por iniciativa de los propios profesionistas.

En el caso de Jalisco, abundó, el reto adquiere mayor relevancia debido a la presencia de empresas multinacionales que requieren habilidades cada vez más especializadas, entre ellas el dominio del inglés y capacidades relacionadas con herramientas digitales e inteligencia artificial.

"Una (competencia) básica es el idioma, o el tema del inglés. Cada vez son más organizaciones que están trabajando a nivel global y no es mentira que muchas instituciones escolares no necesariamente preparan con este tipo de competencias a los estudiantes. Entonces, hay una brecha importante y se descarta incluso el talento que puede tener algún potencial que puede ser atractivo para ciertas posiciones", detalló.

Tendencias globales

Deloitte identifica esta problemática como una oportunidad para que las empresas replanteen la forma en que gestionan su capital humano. En su informe anual Tendencias Globales de Capital Humano 2026, la firma propone organizaciones más ágiles, una cultura alineada con la IA y modelos de trabajo colaborativos.

José Díaz consideró que muchas empresas aún mantienen estructuras organizacionales donde las áreas trabajan de manera aislada, lo que limita la generación de valor.

"Hoy por hoy seguimos viendo una realidad donde las áreas funcionales que integran una empresa siguen trabajando mucho en silos; es decir, están viendo únicamente por su interés sin ver que realmente forman parte de un sistema", señaló.

Alta rotación

Otro desafío para las compañías, dijo, es la retención del personal. La alta rotación representa uno de los costos más elevados para las organizaciones, ya que implica perder la inversión realizada en capacitación, desarrollo de habilidades y formación de futuros líderes.

A ello se suma la convivencia de cuatro generaciones dentro de un mismo entorno laboral, con expectativas distintas sobre liderazgo, esquemas de trabajo y bienestar, lo que obliga a las empresas a replantear sus estrategias de gestión del talento.

El especialista afirmó que frente a tal escenario, las organizaciones deben revisar no solo sus procesos y estructuras, sino también fortalecer su marca empleadora para mantenerse competitivas.