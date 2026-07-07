La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pide acelerar ejecución de obras

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez, consideró que el reto que enfrenta el sector en el corto plazo ya no es conseguir más recursos económicos sino lograr que éstos lleguen más rápido y acelerar los inicios de las obras por parte de la administración pública.

Entre los obstáculos que considera existen destacan: la burocracia y la falta de personal, lo cual corresponde resolver a las autoridades.

"Hoy tenemos presupuesto, diversos proyectos (entre ellos los estratégicos para el gobierno federal, como los trenes de pasajeros) y un marco legal renovado (la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar), pero tenemos que acelerar la ejecución de los trabajos", comentó.

En conferencia de prensa recordó que al iniciar el año se aprobaron 655,000 millones de pesos de presupuesto para obra pública en todos los sectores, los cuales se incrementaron a 682,000 millones de pesos durante el primer trimestre. Además de que el Plan de inversiones en infraestructura para el desarrollo con bienestar 2026–2030 (que pretende sumar 722,000 millones de pesos) se debe convertir en un acelerador.

"El presupuesto ya no debe leerse como cuánto dinero existe, sino qué tan rápido se convierte en infraestructura", dijo el representante de los constructores.

Sin embargo, recordó que en los primeros cinco meses del año el gasto en inversión física se contrajo 17%, lo que no necesariamente refleja el comportamiento de toda la industria de la construcción y muestra de ello son los avances logrados en el desarrollo de trenes de pasajeros.

Diferentes ritmos

En la reunión con medios se mostraron resultados de un análisis sobre el avance en el desarrollo de obras en lo que va del año, los cuales reflejaron que hay dependencias que marchan a buen ritmo y otras se han rezagado.

"El presupuesto avanza a velocidades distintas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) demuestra que es posible ejecutar rápido y de forma competida con 1,382 procedimientos de licitación identificados, los cuales tienen un avance de contratación de 45% y ese dinamismo puede traducirse en una mayor participación de pymes de la construcción", agregó.

También se destacó el avance logrado en temas de trenes de pasajeros y carreteras (35 y 34%, respectivamente).

En el caso del primer tema, destacó que son pocas licitaciones, pero de montos significativos (se han contratado a la fecha unos 29,493 millones de pesos) con la participación de consorcios y proveedores en su mayoría internacionales, por lo que se deben explorar esquemas de subcontratación para la participación de un mayor número de empresas en los procesos restantes.

Por el contrario, Pemex (que cuenta con un presupuesto de 278,352 millones de pesos) tiene un avance de 5.5% con 367 procedimientos de licitación identificados.

"La industria de la construcción cuenta con la capacidad técnica, financiera y operativa para acompañar ese esfuerzo desde todos los estados del país… Desde la CMIC reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada con el gobierno, convirtiendo la inversión pública en infraestructura que genere competitividad, empleo y bienestar para México", señaló Luis Méndez.