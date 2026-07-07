Con más de 2,900 obras de justicia energética, CFE avanza en la electrificación del país

La CFE continúa ampliando la infraestructura eléctrica para garantizar el acceso al servicio de energía a todas las comunidades de México

El objetivo es alcanzar la cobertura eléctrica nacional del 99.99% al término de 2028

En el marco del Programa de Justicia Energética del Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva a cabo el Programa Prioritario de Obras 2025–2028, orientado a garantizar el acceso al servicio público de energía eléctrica en las comunidades que históricamente han registrado rezagos en materia de electrificación, a través de la ampliación y modernización de la infraestructura eléctrica.

Este año la CFE ha concluido 2,939 obras de electrificación, con una inversión superior a 1,167 millones de pesos (mdp), lo que ha permitido brindar acceso al servicio público de energía eléctrica a más de 63 mil habitantes, mejorando sus condiciones de vida, impulsando el desarrollo regional y reduciendo las brechas de desigualdad.

El programa contempla la ejecución de 42,221 obras de electrificación, con una inversión de 18,916 mdp en las 32 entidades federativas. Los recursos provienen, principalmente, del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (SENER), como parte de una estrategia integral para que el acceso universal a la energía eléctrica esté garantizado.

Siguiendo la visión con la política energética que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinado por la directora general de la CFE, Mtra. Emilia Calleja Alor, el objetivo es alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.99% al término de 2028, con prioridad en las localidades rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas.

El programa se desarrolla mediante una planeación anual que permite identificar las localidades con mayor rezago social y menor cobertura eléctrica. Durante 2026 se ejecuta una de las etapas más importantes del programa, concentrando obras en donde es más necesario el servicio eléctrico.

Adicionalmente, para el 2026 está programada la ejecución de 8,225 obras de electrificación, con una inversión de 2,726 mdp, que beneficiarán a 84,400 habitantes en los 32 estados de la República Mexicana.

Con estas acciones, la Comisión Federal de Electricidad refrenda su compromiso de seguir impulsando obras de electrificación que contribuyan al bienestar de las y los mexicanos. Su personal seguirá trabajando para cumplir la meta de llevar la energía que transforma a todos los rincones del país.