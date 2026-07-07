Confianza, clave de relación con EU

Firme, pero cautelosamente, abordó la Presidenta Claudia Sheinbaum el tema de la descarada provocación del FBI al poner en exhibición en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el avión que transportó a territorio estadunidense al secuestrado “Mayo” Zambada.

Morenistas y no morenistas, por distintas razones, critican a la Presidenta por no buscar una bronca con el Gobierno de Estados Unidos y, dicen los malquerientes que ha optado por defender a un criminal como el secuestrado “Mayo” Zambada y no a los migrantes asediados por la patrulla fronteriza.

No han entendido que es la única, posible y racional defensa de la soberanía en la asimétrica relación bilateral, argumentación que resumió la Presidenta Claudia Sheinbaum en una frase: “tiene que haber confianza entre ambas naciones y tiene que haber reciprocidad, no puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos hacer lo mismo”.

Los diputados atarán cabos sueltos

El coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció una muy intensa agenda de trabajo legislativo con el que el partido en el Poder atará todos los cabos y eventuales huecos en las reformas.

Anunció que en comisiones prepararán los dictámenes las leyes secundarias que normarán, por ejemplo, las reformas pendientes en materia electoral, así como leyes para regular el sector de aseguradoras, para, dijo, “frenar los abusos que perjudican a los consumidores y reformas para pueblos originarios y otras que regularán la inteligencia artificial.

Todo ello significa, dice Ricardo Monreal que durante el receso parlamentario trabajarán a marchas forzadas para elaborar los dictámenes que a partir del uno del próximo septiembre serán votados en el pleno de San Lázaro. Lo dicho, sin cabos sueltos.

Cuando el PRI perdió la mayoría

En marzo de 1997, quien esto escribe publicó en El Heraldo de México la información de que, en las inminentes elecciones del 6 de julio, era probable que el PRI perdiera, por primera vez desde que ganó el poder, la mayoría en la Cámara de Diputados.

Escéptico, como todos, el director general, don Gabriel Alarcón Velázquez, invitó a desayunar al entonces líder de la Cámara de Diputados, Juan José Osorio Palacios, quien confirmó la información de que era muy probable que el PRI ganara sólo 240 diputaciones.

Desencantados, por las sucesivas crisis que afectaron a la población, muchos ciudadanos decidieron dar sus votos a la oposición, especialmente a la oposición panista. Había espacio para la oposición, lo que contrasta con los incontables candados con que Morena cierra espacios y se blinda para no ser derrotado.

NOTAS EN REMOLINO

Anuncia el Gobierno de la República que ya tiene registrados a un millón 200 mil ciudadanos para que, en caso de enfermedad, puedan asistir a ser atendidos en cualquier clínica, sea el IMMS, del IMSS Bienestar y el ISSSTE …El Poder Judicial Federal se dispone a “desfacer entuertos” de la FGR de Alejandro Gertz Manero, al fallar por la liberación de Jorge Antonio Ortega, exagente del CISEN, detenido por la absurda acusación de ser el segundo tirador en el asesinato de Colosio … Hubo actos oficiales para “inaugurar” obras hidráulicas en Nezahualcóyotl y Chalco, mientras avenidas de Neza eran inundadas por la fuertes lluvias… Padeciendo grave afección renal, no le sorprenda que el “Mayo” Zambada sea atendido en penal hospitalario … Advertencia de Indira Ghandi: “hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo sólo con dinero” …