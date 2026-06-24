Jalisco lanza fondo por 20 millones de pesos para proyectos energéticos en Mipymes

Guadalajara, Jal. Para impulsar proyectos energéticos de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y consolidar con ello el liderazgo en transición energética y competitividad empresarial del estado, la Promotora de Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL) dispuso una bolsa de 20 millones de pesos.

A través de la iniciativa "Energía Competitiva", PROJAL y la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ) buscan facilitar a las Mipymes el acceso al crédito para inversiones en energías renovables, eficiencia energética, tratamiento de aguas residuales y otras tecnologías sustentables.

A diferencia de los esquemas tradicionales de financiamiento directo, el programa operará mediante intermediarios financieros no bancarios, entre ellos Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap) y Uniones de Crédito, que podrán acceder a líneas de fondeo para posteriormente canalizar recursos hacia empresas jaliscienses.

“Se está materializando esa misión de estar poniendo financiamiento a disposición de pequeñas y medianas empresas jaliscienses que quieran invertir en estrategias de eficiencia energética y que esto vuelva a nuestro estado mucho más competitivo", comentó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco.

Detalló que las Mipymes podrán obtener créditos que van de 500,000 a cinco millones de pesos, con plazos de hasta 48 meses, que podrán ser destinados a proyectos que reduzcan sus costos operativos y fortalezcan su productividad.

Blanco Ochoa, destacó que el acceso al financiamiento es fundamental para elevar la competitividad empresarial dado que los costos energéticos representan un factor cada vez más relevante para la rentabilidad de los negocios.

“La eficiencia energética es un componente central para que nuestras pequeñas y medianas empresas sean más rentables, más eficientes y más competitivas”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), Manuel Herrera Vega, señaló que el modelo permitirá que las empresas financien sus inversiones energéticas a partir de los propios ahorros generados por la reducción en el consumo de electricidad.

El funcionario destacó que los proyectos de generación distribuida, particularmente los sistemas fotovoltaicos, representan una oportunidad para que las empresas reduzcan costos y mejoren su posición competitiva sin comprometer su liquidez.

“Fortalecer el acceso a financiamiento es un paso importante para que más empresas puedan desarrollar proyectos energéticos que contribuyan a su competitividad y al fortalecimiento de la capacidad energética de Jalisco”, abundó.

Intermediarios financieros

Los intermediarios financieros no bancarios interesados podrán aplicar para este recurso, sujeto a autorización y evaluación de riesgo, con tasas de interés (TIIE) que van de +1 a 5 puntos.

Los aliados financieros deberán canalizar los recursos del fondeo de PROJAL a Mipymes de Jalisco que necesiten financiamiento para hacer crecer sus negocios, ya sea mediante la adquisición de equipamiento, infraestructura, arrendamiento, factoraje a proveedores, crédito simple o para cubrir el enganche de inversiones productivas.

Algunos de los requisitos para los intermediarios financieros son: estar registrados ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); contar con un domicilio fiscal con al menos tres años de operación otorgando financiamiento a empresas; estar al corriente en obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y contar con historial crediticio favorable.

Adicionalmente, deberán disponer de al menos una certificación o calificación igual o superior a BB emitida por organismos reconocidos del sector financiero, y presentar un plan de negocios con descripción operativa, técnica y cobertura geográfica, entre otros.