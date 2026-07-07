Roses & Wine Jazz Fest 2026 deja derrama económica de 1.8 millones de pesos en Morelos

El Roses & Wine Jazz Fest 2026 reunió a 1,073 asistentes y dejó una derrama económica estimada de 1,862,728 pesos, informó el gobierno de Morelos.

Celebrado en Jardín Huayacán, Jiutepec, los días 04 y 05 de julio, el festival formó parte de Verano Huayacán 2026, iniciativa orientada a promover el turismo gastronómico y cultural mediante una oferta que integró cocina, música jazz, catas de vino y productos morelenses.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, destacó que este tipo de eventos permite diversificar la oferta del estado, atraer nuevos visitantes y beneficiar a productores, hoteles, restaurantes, comercios y demás prestadores de servicios.

“Morelos tiene las condiciones para consolidarse como un destino de experiencias. Cuando una propuesta integra gastronomía, cultura, naturaleza y talento local, genera mayor valor para quienes nos visitan y fortalece la economía de quienes forman parte de la cadena turística”, expresó el funcionario.

Las autoridades señalaron que el encuentro fortaleció la actividad económica de la región mediante el consumo de hospedaje, alimentos, bebidas, transporte y comercio.