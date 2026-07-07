Geely Galaxy TT: una propuesta eléctrica con mucho rango más de 570 hp y lo más nuevo en tecnología

Geely se ha convertido en una de las marcas de autos chinas más fuertes de su país y del mundo, incluso sus submarcas están siendo muy bien aceptadas en Europa y otras regiones. Por ello mismo se expanden a cuanto segmento pueden y su nuevo Geely Galaxy TT parte de esa estrategia.

Uno o dos motores y más de 570 hp

Geely Galaxy TT

Mecánicamente este sedán eléctrico cuenta con variantes de uno y dos motores. Los modelos más accesibles solo con un motor en el eje trasero que produce 333 hp, mientras que los más completos y de dos motores pueden alcanzar los 578 hp. Para alimentar esos motores usa diferentes paquetes de baterías acorde a la versión. Puede llevar de 52.4 kWh, 63.8 kWh y 75.2 kWh. Estos mismos son fabricados por CATL, la empresa de baterías para autos eléctricos más grande del mercado actualmente.

Acorde a la marca, su autonomía por carga es de 540 km para los modelos de 52.4 kWh, 650 km para los de 63.8 kWh y de 725 km para los de 75.2 kWh. Todas estas cifras bajo el ciclo CLTC de homologación.

Un modelo grande y lleno de equipo

Geely Galaxy TT

Por fuera su imagen sigue la receta clásica del auto eléctrico con formas más suaves y largas para buscar un beneficio aerodinámico. Eso sí es un producto grande de 4.9 metros de largo.

Su interior se llena de equipamiento, tecnología y hasta muchos espacios de almacenamiento. La marca menciona un cajón cómo guantera, un refrigerador o calentador en consola central, cajuela frontal de más de 100 litros y trasera de hasta 475 litros con un espacio extra de 53 litros en un compartimento oculto, entre muchas otras cosas.

Geely Galaxy TT

Si bien la lista de equipamiento no ha sido revelada del todo, Geely sí menciona una nueva generación del sistema operativo Flyme Auto que usa la marca para controlar casi todos los parámetros del mismo. Notamos también un uso extenso de materiales suaves por todo el interior y hasta un asistente por comandos de voz que interactúa con nosotros a través de un pequeño avatar monocromático colocado sobre la pantalla.

Por ahora Geely menciona que este auto comenzará ventas en China en agosto de 2026, no han mencionado si hay planes de llevarlo a otros mercados, sin embargo, gracias a sus capacidades y enfoque podría ser una buena adición a la gama eléctrica de la marca en México. Por ahora solo el tiempo dirá si Geely llega a considerar este movimiento.