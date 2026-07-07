Reconocimiento a la Franja Aguacatera de Michoacán protege más de 150,000 empleos

La Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán protege una actividad económica que genera más de 150,000 empleos directos e indirectos y reconoce una región productora integrada por 31 municipios, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

A través de un comunicado, la dependencia estatal señaló que este reconocimiento busca preservar el origen, la identidad y el patrimonio productivo del aguacate michoacano, cuyas características están relacionadas con las condiciones geográficas, climáticas y productivas de la zona.

La delimitación de la Franja Aguacatera se determinó mediante estudios técnicos que demostraron la relación entre el territorio, las condiciones naturales y los conocimientos desarrollados durante generaciones.

Esta región concentra la actividad de 48,000 productores y está conformada por municipios como Apatzingán, Uruapan, Tancítaro, Peribán, Los Reyes, Tacámbaro y Zitácuaro, entre otros.

La Sedeco destacó que la indicación geográfica fortalece la identidad de la región y la actividad económica que se desarrolla alrededor de una de las principales agroindustrias de México.