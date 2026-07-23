Salud descarta contaminación por Cyclospora en muestra de lechuga de Taylor Farms en México

La Secretaría ⁠de Salud comunicó el jueves que los resultados de ⁠sus análisis de muestras ⁠de lechuga y agua procedentes del proveedor estadounidense Taylor Farms dieron negativo para la presencia de Cyclospora, tras una inspección sanitaria realizada a principios de esta semana en la planta de la empresa, situada en el centro de México.

"El análisis por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real realizado en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris resultó negativo a Cyclospora cayetanensis en las 10 muestras de materia prima y producto terminado", ⁠indicó la secretaría en ⁠un comunicado.

Las autoridades ⁠sanitarias estadounidenses han relacionado un brote de ⁠ciclosporiasis, que provoca diarrea grave, con la lechuga iceberg servida en los restaurantes Taco Bell de algunos estados, y han señalado que las pruebas de rastreo apuntan a productos de ⁠Taylor Farms procedentes del centro de México.