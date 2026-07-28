Míchigan registra 9,680 casos de ciclosporiasis tras brote con lechuga iceberg

Las autoridades sanitarias de Míchigan notificaron este ⁠martes 9,680 casos de ciclosporiasis, lo que supone un aumento de 427 casos desde su última actualización en la jornada previa, mientras el brote ⁠de esta infección intestinal sigue ⁠extendiéndose.

El brote en Míchigan ha provocado 160 hospitalizaciones hasta el 23 de julio, según el Departamento de Salud del estado. No se han registrado fallecimientos.

La ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora, puede contraerse al consumir alimentos —normalmente frutas y verduras crudas— o agua contaminada con heces.

En una carta dirigida a las autoridades sanitarias federales, la senadora demócrata Kirsten Gillibrand cuestionó este martes si los recientes recortes de la administración de Donald Trump en la vigilancia de la seguridad alimentaria y la financiación de los laboratorios habían debilitado la capacidad del Gobierno para detectar y responder al brote.

Gillibrand dijo que los recortes habían creado "puntos ciegos peligrosos" en la vigilancia de enfermedades y pidió a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que respondieran antes del 31 de julio sobre cómo tenían previsto contener el brote actual y vigilar los futuros.

El último brote ha ⁠dado lugar a 4,173 casos nacionales de ciclosporiasis ⁠confirmados por laboratorio en ⁠Estados Unidos, mientras que los CDC tienen constancia de más de 7,400 casos adicionales ⁠que aún no han sido confirmados por laboratorio.

Este año se han notificado casos de ciclosporiasis en al menos 41 estados, aunque los investigadores no han determinado cuántos están relacionados con la lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms y servida en los restaurantes Taco Bell.

Algunos grandes minoristas y restaurantes también estaban rechazando los productos hortofrutícolas de otros productores del centro de ⁠México por temor a una contaminación más generalizada, dijo el lunes el excomisionado de la FDA Scott Gottlieb.