Brote de ciclosporiasis en EU: Caen ventas de lechuga y consumidores evitan comer en Taco Bell

Los consumidores estadounidenses ⁠están evitando algunas cadenas de restaurantes y comprando menos lechuga en los supermercados, ya que un brote de una enfermedad parasitaria que afecta a varios estados está generando confusión sobre ⁠qué alimentos son seguros para el consumo, según datos de afluencia de clientes y fuentes del sector.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha relacionado el brote de ciclosporiasis con la lechuga iceberg que se servía en los restaurantes Taco Bell y que procedía de las explotaciones de Taylor Farms, situadas en el centro de México.

Sin embargo, los casos han seguido aumentando incluso después ⁠de que Taylor Farms dijo haber retirado del mercado todos los ⁠productos potencialmente afectados. Este aumento ha avivado la incertidumbre y el temor respecto a otros productos que puedan estar contagiando a la población con esta enfermedad, que provoca diarrea acuosa y explosiva.

Las autoridades sanitarias han afirmado que están investigando otras posibles fuentes de infección. En Carolina del Norte, el perejil y el cilantro fueron ingredientes comúnmente identificados entre las personas que enfermaron, aunque podría haber múltiples fuentes de exposición, según el departamento de salud del estado.

Mientras los consumidores esperan que se aclare la situación, han reducido el consumo de lechuga fresca y las visitas a cadenas de restaurantes cuyos menús se basan en gran medida en estas verduras.

Los adultos sanos pueden seguir consumiendo verduras de hoja verde, siempre que no se encuentren en estados como Míchigan, que se han visto muy afectados por la enfermedad, afirmó el Dr. Tyler Evans, director ejecutivo de una organización de salud pública llamada Wellness Equity Alliance y antiguo director médico de la ciudad de Nueva York.

"Si se tratara de una retirada del mercado de caramelos o regaliz, diría simplemente que no se consumieran", afirmó Evans. "Pero el beneficio nutricional de las verduras de hoja verde es significativo, por lo que no queremos decirle a la gente que las evite a toda costa".

Desciende la afluencia en Taco Bell y Panera

La afluencia de clientes en Taco Bell, propiedad de Yum Brands, ha caído cada día desde el 13 de julio. El jueves 23 de julio se redujo un 20.8% en comparación con el promedio de los jueves entre el 1 de enero y el 6 de julio, según los últimos datos de la empresa de análisis Placer.ai.

La afluencia de clientes también se redujo un 12.2% en la cadena de ensaladas Chopt; un 1.4% en Chipotle Mexican Grill; y un 3.1% en Panera Bread el 23 de julio, en comparación con el promedio de los jueves de los seis meses anteriores, indicó la empresa.

Chipotle se negó a comentar sobre este descenso, mientras que Taco Bell, Chopt y Panera Bread no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Taco Bell ha afirmado que retiró de sus restaurantes la lechuga afectada de Taylor Farms a partir del 17 de julio.

"Las cadenas de restaurantes que registraron descensos significativos en la afluencia de clientes tras el brote de Cyclospora en las últimas semanas siguen teniendo menos clientes", afirmó un representante de Placer.ai, añadiendo que lo peor podría haber quedado atrás.

Las personas contraen la ciclosporiasis tras ingerir alimentos o beber agua contaminados con heces humanas que contienen el parásito microscópico Cyclospora.

El brote en Estados Unidos ha dado lugar a 6,707 casos confirmados por laboratorio, y las autoridades sanitarias tienen constancia de más de 11,500 casos sospechosos adicionales, según los ⁠Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En Míchigan, las autoridades sanitarias notificaron el martes 9,680 casos, ⁠lo que supone un aumento de 427 casos respecto al día anterior.

Algunas grandes cadenas ⁠minoristas y restaurantes han dejado de abastecerse de productos agrícolas procedentes de la región del centro de México relacionada con el brote en expansión debido a la preocupación por una contaminación generalizada, dijo el lunes el excomisionado de ⁠la FDA, Scott Gottlieb.

Caen las ventas de lechuga

Paul Sellew, director ejecutivo y fundador de Little Leaf Farms, empresa dedicada al cultivo de lechuga en el este de Estados Unidos, dijo que la preocupación por los contagios ha provocado una caída de las ventas de dos dígitos.

Según los datos de la empresa de estudios de mercado NielsenIQ, las ventas por unidades de lechuga fresca en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 18 de julio descendieron un 9% con respecto a la semana anterior y un 19% respecto a la de dos semanas antes.

"Toda la categoría de productos frescos en el comercio minorista ha bajado", señaló Sellew. "El consumidor se ha visto motivado por el miedo".

Para tranquilizar a los clientes, Little Leaf Farms, con sede en Massachusetts, ha tratado de informarles sobre las prácticas de producción de la empresa, que, según afirma, están diseñadas para garantizar la seguridad de las cosechas.

La empresa cultiva lechuga en invernaderos abastecidos con agua potable o agua de lluvia recogida en el tejado, explicó Sellew, y añadió que ⁠en sus instalaciones no entra agua sin haber sido sometida previamente a un proceso de desinfección con rayos ultravioleta.

La automatización de su sistema de cultivo también garantiza que los seres humanos no toquen la lechuga, señaló.

"Nuestra forma de cultivar es tan fundamentalmente diferente que es imposible que estos problemas puedan afectar a nuestro producto", afirmó Sellew. "No todas las hortalizas de hoja son iguales".