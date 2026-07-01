IP de Jalisco descarta alarma por T-MEC; llaman a mantener certidumbre jurídica

Guadalajara, Jal. Luego que Estados Unidos decidió no renovar el Tratado comercial con México y Canadá (T-MEC), el sector industrial de Jalisco descartó que exista "alarma" en la entidad, aunque advirtió sobre los riesgos que supone la incertidumbre de hacer revisiones anuales al acuerdo.

"La incertidumbre va a existir, eso no es nada bueno; venimos viviendo ya dos años las incertidumbres, y claro que esa falta de certeza jurídica que nos va a dar la firma de esta renovación, sí nos va a afectar. Pero, al final de cuentas, económicamente hablando siguen las mismas condiciones", afirmó el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster Jones.

Detalló que los sectores industriales más sensibles y que más preocupan a Jalisco son acero, aluminio, electrónico y automotriz.

"Los sectores más sensibles son los que tienen acero y aluminio, y el sector electrónico es uno de los que más nos preocupa porque el gobierno de Estados Unidos ya lo está poniendo como un sector prioritario para ellos a nivel del sector automotriz y eso nos preocupa porque en Jalisco somos líderes en ese sector", subrayó Lancaster Jones González.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Occidente, Marco Estrella, también descartó riesgos graves para ese sector.

"Vemos algún riesgo no, yo diría que lo que se va a continuar haciendo son revisiones aunque no va a ser en automático. Al día de hoy el gobierno de Estados Unidos creo que está volteando a ver otras industrias como el sector agroalimenticio; a nosotros como industria nos tiene ya bien catalogados con cierto porcentaje de aranceles en el aluminio, el acero, el contenido nacional y creo que nuestras charlas van a venir en ese sentido", puntualizó.

Piden certidumbre

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jalisco sí mostró preocupación tras la decisión de Estados Unidos de no extender la vigencia del T-MEC por un nuevo periodo de 16 años, y en su lugar, dar paso a revisiones anuales del acuerdo.

"Si bien el tratado permanece vigente, esta nueva etapa hace aún más importante preservar la certidumbre que requieren las empresas para invertir, crecer y generar empleo", expresó el presidente del sindicato patronal en la entidad, Luis Beas.

"El T-MEC ha demostrado ser un instrumento clave para el crecimiento económico de Norteamérica. El reto no está en revisar el tratado, sino en que ese proceso preserve reglas claras y permita a las empresas seguir invirtiendo, creciendo y generando empleo con confianza. México debe llegar a esta nueva etapa con una economía más competitiva y mejores condiciones para hacer negocios", subrayó Beas Gutiérrez.

Destacó que para Jalisco, este proceso tiene una relevancia estratégica ya que cerca del 80% de las exportaciones del estado tienen como destino Estados Unidos y alrededor del 60% de la Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió la entidad durante el primer trimestre del año provino de ese país.

"Además, en lo que va del año, Jalisco se ha consolidado como el segundo estado con mayor valor de exportaciones del país. Estos indicadores muestran la estrecha integración de nuestra economía con Norteamérica y la importancia de contar con un entorno que brinde estabilidad para seguir atrayendo inversiones", enfatizó.

Proveeduría local

El presidente de COPARMEX Jalisco añadió que la situación actual supone una oportunidad para fortalecer la proveeduría nacional.

"El mayor contenido regional que impulsan las nuevas reglas de origen puede traducirse en más oportunidades para las empresas mexicanas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que cuenten con las condiciones necesarias para integrarse a las cadenas de valor y cumplir con los nuevos requerimientos del mercado", abundó.

"Reiteramos que la mejor manera de fortalecer la posición de México dentro del T-MEC comienza desde el ámbito interno. Consolidar la certeza jurídica, el Estado de derecho, la seguridad, la infraestructura logística, la disponibilidad de energía y una regulación más eficiente, permitirá que el país aproveche plenamente las oportunidades que ofrece esta nueva etapa del tratado", puntualizó.