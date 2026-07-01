Se reducirá la incertidumbre cuando se aclare el mecanismo de revisión del T-MEC el 20 de julio: Ebrard

La incertidumbre sobre el rumbo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se reducirá el próximo 20 de julio cuando se aclare el mecanismo de revisión conjunta de este tratado comercial, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ebrard dijo que este asunto se tratará en la reunión entre los negociadores de México y Estados Unidos previamente programada en la capital mexicana para el 20 de julio.

“Los resultados de esta ronda que vamos a tener en julio van a ser mucho muy importantes (sic) para reducir la incertidumbre, que no nos interesa a ninguno de los países. Fue uno de los temas que hablamos hoy en la mañana”, comentó Ebrard.

El funcionario consideró que el mercado ya había asumido desde antes que este miércoles el gobierno de Estados Unidos rechazaría una prolongación automática por 16 años del T-MEC y que plantearía revisiones anuales para tratar de extender el acuerdo en algún punto de la próxima década. Estas posiciones se confirmaron por el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Además, Ebrard expuso que como el Tratado establece revisiones anuales, la primera de ellas deberá llevarse a cabo y concluirse en los próximos meses.

En un comunicado de prensa, Greer argumentó que Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual y que continuará dialogando con México y Canadá para abordar las “deficiencias” del Tratado y los déficits comerciales estadounidenses con estos países.

Sobre ello, Ebrard replicó que México ha propuesto incrementar la producción en América del Norte, sobre todo en productos como equipo de cómputo, electrónicos, penicilina, medicamentos y semiconductores, para reducir la alta dependencia regional de las importaciones de estos bienes.

“Nosotros lo que decimos es que reduzcan (los aranceles de) la 232, que no es el Tratado, es otra cosa: pero nos afectan los aranceles. No tengamos aranceles entre nosotros y nos coordinamos mejor para producir en Norte América -México, Estados Unidos y Canadá- aquello en lo que somos dependientes”, dijo.

Bajo la Sección 232 se aplican aranceles a ciertas importaciones de productos mexicanos, como autos, acero, aluminio, camiones, cobre y productos farmacéuticos, entre otros.

Ebrard puso énfasis en que uno de los principales puntos que impulsa México es que se mejore sistémicamente el cobro estadounidense de aranceles a productos automotrices de México y Canadá, a quienes aplica una aranceles de 25% a autos, con un descuento al contenido estadounidense y reglas de origen estrictas, mientras que a las importaciones desde Japón, la Unión Europea o Corea del Sur se les cobra un arancel plano de 15 por ciento.

Así como México redujo de 52 a cinco el número de barreras comerciales identificadas en 2025 por el gobierno estadounidenses, Ebrard confió en que se resolverán los 14 puntos cuestionados ahora por Greer, a la vez que México pide la eliminación de 14 barreras a Estados Unidos.

“No hay una diferencia que yo identifique entre México, Estados Unidos y Canadá sustantiva o suficiente como para que no la podamos resolver”, agregó. Finalmente, Ebrard comunicó que México no tiene identificadas barreras comerciales con Canadá.