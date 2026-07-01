Decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC es "un golpe" a la industria automotriz: AMIA

La decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC y mantener aranceles a México representa "un golpe" a la industria automotriz e inyecta incertidumbre, por lo que urge abrir el diálogo entre los tres gobiernos, advirtió la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El organismo que representa a las empresas fabricantes de vehículos ligeros en México lamentó la decisión del gobierno de Washington de no renovar el libre comercio, y reprobó que esta postura desconoce más de tres décadas de un exitoso proceso de integración trilateral que ha consolidado a la región de Norteamérica frente al resto del mundo.

"La industria automotriz es el ejemplo más claro del éxito que ha tenido esta integración trilateral. Esta decisión no contribuye a la generación de certidumbre que requiere la industria automotriz, afectada ya durante casi año y medio por los aranceles 232, que han puesto en desventaja a México frente a otros países y que requieren acciones urgentes de resolución", expuso a través de un comunicado de prensa.

Dichos aranceles han colocado a México en una situación de desventaja competitiva frente a otras naciones, problema que la AMIA subrayó como urgente de resolver.

El T-MEC sigue vigente: Se abre la puerta a la negociación

A pesar del panorama adverso, la AMIA aclaró que el anuncio de la Casa Blanca "no significa el fin de la vigencia del T-MEC". Por el contrario, la decisión implica que las tres naciones deberán sentarse a abordar de manera efectiva los temas que preocupan al gobierno estadounidense.

El organismo empresarial que encabeza Rogelio Garza hizo un llamado enérgico a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para acelerar las condiciones políticas y comerciales que permitan renovar el T-MEC a la brevedad.

El objetivo primordial es regresar al tratamiento comercial preferencial y recuperar la estabilidad económica que ha convertido a la industria automotriz en el pilar más importante de la región.

La AMIA reiteró su total disposición para colaborar con el Gobierno de México en este proceso de transición. Señaló que cualquier diálogo y respuesta que surja de las mesas de negociación deberá ser aceptable y benéfica para las tres partes involucradas.