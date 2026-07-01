Greer argumenta "deficiencias" y déficits comerciales para no renovar el T-MEC

El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, argumentó “deficiencias” y déficits comerciales para no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El T-MEC exige que la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, integrada por representantes gubernamentales de cada Parte, realice una revisión conjunta del Tratado el 1 de julio de 2026.

De conformidad con ello, Greer, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interno y Una Economía Canadiense, se reunieron virtualmente este miércoles para analizar el funcionamiento del T-MEC.

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva. Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Tratado y nuestros déficits comerciales con estos países”, dijo Greer en un comunicado de prensa.

Añadió: “Sin embargo, el Tratado permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”.

De enero a abril del año actual, México se mantuvo como primer socio de Estados Unidos en el comercio de bienes, con una participación de 16.4% del total de flujos, seguido de Canadá (12.4%) y China (6.1 por ciento).

En esos cuatro meses, las ventas externas mexicanas al mercado estadounidense totalizaron 188,723 millones de dólares, un avance de 9.1% a tasa anual.

En contraste, las exportaciones de Canadá a ese mismo destino se redujeron 8.1%, a 126,620 millones de dólares, y las correspondientes de China disminuyeron 37.1%, a 80,662 millones de dólares.

En estos primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano sumaron 128,613 millones de dólares, un aumento interanual de 14.9%. Con ello, el saldo de la balanza comercial de Estados Unidos con México fue de un déficit de 60,110 millones de dólares, el cual se redujo 1.7% en comparación con el mismo periodo de 2025.