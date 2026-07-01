El INEHRM se transforma en centro de investigación y docencia

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) dejará de ser únicamente un organismo dedicado a la investigación y divulgación histórica para convertirse en un centro público de investigación y docencia, con facultades para impartir licenciaturas, maestrías, especialidades y diplomados en ciencias sociales y humanidades, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes el decreto que lo transforma en un organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Con esta transformación, el INEHRM abandona la estructura de la Secretaría de Cultura para incorporarse al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación.

La red está integrada por instituciones como el CIDE, el Instituto Mora, el CIESAS, El Colegio de Michoacán y El Colegio de la Frontera Norte, lo que amplía sustancialmente sus atribuciones académicas, su capacidad de investigación y su vinculación con la política científica y de humanidades del gobierno federal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, explicó que el instituto se integrará al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales en ciencias sociales y humanidades.

"Este cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar nuestra memoria histórica", afirmó la funcionaria al presentar la nueva etapa del organismo fundado en 1953.

Ruiz sostuvo que la transformación permitirá que el instituto no sólo continúe desarrollando labores de investigación y difusión histórica, sino que también forme nuevas generaciones de especialistas mediante programas de licenciatura y posgrado.

El cambio refleja la intención del gobierno de incorporar el estudio de la historia dentro de la política nacional de ciencia y humanidades, equiparándolo institucionalmente con los centros públicos dedicados a la investigación social.

El presupuesto será crucial

Hasta antes del decreto firmado este martes, el INEHRM aparecía dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, con una asignación de 35.3 millones de pesos para 2026.

En contraste, el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación forma parte del Ramo 38, correspondiente a la Secihti, cuyo presupuesto total para el presente año asciende a 37,360 millones de pesos, de los cuales poco más de 7,300 millones se destinan al conjunto de centros públicos de investigación.

En otras palabras, aunque el decreto no modifica automáticamente el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal, sí incorpora al instituto a una estructura institucional y presupuestal distinta a la que tenía dentro de la Secretaría de Cultura.

Frente a un presupuesto total el año pasado (2025) de unos 33,295 millones aprobados para el Ramo 38, el crecimiento para este 2026 fue cercano al 12 por ciento. Sin embargo, especialistas han señalado que la mayor parte de la ampliación presupuestal se concentró en el fortalecimiento de la estructura central de la Secihti, mientras que los Centros Públicos de Investigación recibieron, en su mayoría, incrementos nominales cercanos a la inflación, suficientes para mantener su operación, pero sin representar una expansión significativa de sus capacidades.

En ese contexto, la incorporación del INEHRM al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación representa una decisión institucional de mayor alcance que un simple cambio de adscripción administrativa. Todo apunta a que el instituto será incorporado, a partir del siguiente ejercicio fiscal, a la planeación presupuestal y académica del sector científico y humanístico, donde la apertura de un nuevo centro constituye una excepción en un entorno marcado por la contención del gasto y el crecimiento moderado de los organismos ya existentes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la incorporación del organismo no implica restar recursos a los centros públicos existentes.

"Para que no se diga que este instituto es a costa de los demás, este año abrimos 200 plazas para todos los institutos del sistema de la Secihti, algo que no ocurría desde hace más de una década", afirmó la mandataria.

Formará historiadores y sociólogos

El director general del INEHRM, Felipe Arturo Ávila, detalló que el instituto ofrecerá licenciaturas en Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, así como Administración Pública y Buen Gobierno; además de maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica.

A ello se sumarán especialidades, diplomados y seminarios permanentes que, de acuerdo con el proyecto presentado, abordarán temas como migración, salud, inteligencia artificial, derechos humanos, geopolítica y problemas contemporáneos de América Latina.

Ávila informó que la convocatoria para el primer proceso de admisión se publicará durante julio, el curso propedéutico se desarrollará en agosto y las actividades académicas iniciarán en septiembre en un inmueble ubicado en la calle Guatemala número 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Qué implica pertenecer al Sistema Nacional de Centros Públicos?

Integrarse a la red nacional de centros de investigación coordinados por la Secihti.

Desarrollar investigación con orientación a problemas nacionales y de incidencia social.

Participar en la formación de recursos humanos mediante licenciaturas y posgrados.

Acceder a mecanismos de colaboración con laboratorios nacionales e infraestructura científica especializada.

La nueva oferta académica

Tres licenciaturas:

Historia,

Ciencias Sociales y Humanidades,

Administración Pública y Buen Gobierno.

Tres maestrías:

Humanismo Mexicano,

Estudios de Género y Feminismos,

Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica.

Dos especialidades:

Comunicación Política

Enseñanza de la Historia